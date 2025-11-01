VIDEO Opsado stanje u Engleskoj: Više ljudi izbodeno je u vlaku

Dvojica muškaraca su uhićena nakon što je više ljudi napadnuto oštrim predmetom u vlaku koji je putovao do gradića u okrugu Cambridge, prenosi u subotu BBC. Britanska policija je prvi poziv o napadima u vlaku na putu do Huntingdona dobila u 19:39 po lokalnom vremenu, nakon čega je stigla na mjesto zločina i uhitila dvojicu muškaraca, piše britanski medij. Na teren je poslano više od trideset policajaca, a zasad se ne zna koliko je ljudi napadnuto niti ozbiljnost njihovih ozljeda, no lokalne vlasti objavile su da je dio njih prebačen u bolnicu. Tvrtka koja upravlja željeznicom tog područja pozvala je stanovnike da ne idu na put zbog "velikih poremećaja" u prometu, prenosi BBC.