VIDEO Opsado stanje u Engleskoj: Više ljudi izbodeno je u vlaku

Dvojica muškaraca su uhićena nakon što je više ljudi napadnuto oštrim predmetom u vlaku koji je putovao do gradića u okrugu Cambridge, prenosi u subotu BBC.

Britanska policija je prvi poziv o napadima u vlaku na putu do Huntingdona dobila u 19:39 po lokalnom vremenu, nakon čega je stigla na mjesto zločina i uhitila dvojicu muškaraca, piše britanski medij.

🚨BREAKING: Video from the scene in Huntingdon, England, shows many ambulances and authorities after a stabbing attack with several people stabbed on a train. pic.twitter.com/kOdkHtN8ck — World Source News (@Worldsource24) November 1, 2025

Na teren je poslano više od trideset policajaca, a zasad se ne zna koliko je ljudi napadnuto niti ozbiljnost njihovih ozljeda, no lokalne vlasti objavile su da je dio njih prebačen u bolnicu.

🚨 MASSIVE POLICE RESPONSE AS AT LEAST TEN PEOPLE HAVE BEEN STABBED ON A TRAIN IN HUNTINGDON❗️



THIS IS YET ANOTHER MASS STABBING EVENT IN THE UK, 3 IN THE LAST 4 WEEKS ALONE ⚠️



WHAT IS GOING ON? 🇬🇧 pic.twitter.com/bFLodX3nmw — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) November 1, 2025

Tvrtka koja upravlja željeznicom tog područja pozvala je stanovnike da ne idu na put zbog "velikih poremećaja" u prometu, prenosi BBC.