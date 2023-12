Sutkinja naredila da se objavi važan popis: "Bit će puno nervoznih ljudi za Božić i Novu godinu. Tko je na listi zločestih?"

Virginia Giuffre (40) optužila je britanskog princa Andrewa za silovanje. Zločin se dogodio dok je bila maloljetna, a susret žrtve i zlostavljača omogućio je Jeffery Epstein, koji je osuđen za trgovinu ljudima, a preminuo je u zatvoru. Identiti njegovih suradnika do sad su bili strogo čuvani, no sutkinja Loretta Preska odlučila je kako se početkom iduće godine moraju objaviti.

Guiffre je na društvenim mrežama pohvalila ovaj potez kao poziv za transparentnost i pravdu.

"Bit će puno nervoznih ljudi za Božić i Novu godinu. Tko je na listi zločestih?", napisala je Giuffre na platformi X, bivšem Twitteru.

"Deseci suradnika i žrtava Jeffreyja Epsteina vjerojatno će biti identificirani u narednim tjednima", dodala je.

Finally we are hearing members of the US government senators about the need for transparency and a call to arms for accountability!! There’s going to be a lot of nervous ppl over Christmas and New Years, 170 to be exact, who’s on the naughty list? This would t be possible without… https://t.co/xVfFfQ0UMH