Kada će nam zatrebati kišobrani, ali i kakvo će biti vrijeme za vikend otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

15. listopada 2025.
Sunce i oblaci
Sunce i oblaci Foto: Getty Images
Uskoro stiže kiša, ali ne svugdje. Padat će uglavnom na jugu Dalmacije sutra navečer i u petak. Ostatak zemlje će biti sunčaniji i takvo će vrijeme potrajati do kraja tjedna, s time da će biti još malo svježije.
