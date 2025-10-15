Kada će nam zatrebati kišobrani, ali i kakvo će biti vrijeme za vikend otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

I dalje na velik dio Europe djeluje anticiklona čiji je centar nad Ujedinjenim Kraljevstvom, no njezin utjecaj pomalo slabi, dok se u isto vrijeme nad južnom Italijom, razvija jedna slabija ciklona. Ona će u sljedećim danima donijeti kišu i nekim našim predjelima. Uglavnom krajnjem jugu.



No, četvrtak će na cijeloj obali početi sunčano, uz buru koja će puhati umjereno do jako tako da će dojam, unatoč suncu, biti svjež i pomalo hladan uz ovih 13 do 15 stupnjeva. U unutrašnjosti ujutro dvije slike vremena. Slavonija će biti sunčanija, uglavnom u Posavini uz maglu, dok će na zapadu češće biti i magle i niskih oblaka, tek će se nakon 10 sati razvedravati. Pri tome će biti hladno uz minimalnu temperaturu od 2 do 5 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčanije, s umjerenom naoblakom, ali i pomalo svježe. Taj dojam će pojačavati slab sjeveroistočni i istočni vjetar. Najviša temperatura inače oko 16 Celzijevih stupnjeva.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab, istočnih smjerova. A temperatura do 16, 17 stupnjeva.



U Istri, Primorju i na Kvarneru, sunčano i vedro, ali svježe zbog bure. Ona će puhati nešto slabije nego ujutro, no još uvijek umjereno do jako, najjače pod Velebitom. Temperatura će inače biti oko 20, no činit će se hladnije.

U Lici i Gorskom kotaru malo više oblaka, ali i ovdje će biti prevladavajuće sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, uz temperaturu od 12 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji sutra, na sjeveru sunčano, dok će se na jugu nakon podneva naoblačiti. Zatim je navečer izgledna i kiša, uglavnom južnije od Pelješca. Zapuhat će jugo, puhat će slabo do umjereno. A onda će u noći opet okrenuti na buru. Temperatura danju oko 21.

Vrijeme idućih dana

I do kraja tjedna na kopnu ostaje promjenjivo oblačno i svježe. Imat ćemo puno sunčanih razdoblja, ali povremeno i onih oblačnijih, pa u petak u Posavini i Srijemu može pasti i malo kiše. U nedjelju posvuda više sunca, ali hladnije. Ujutro će tad biti oko 3, a poslijepodne oko 13.



Na sjevernom Jadranu sunčano, a u Dalmaciji, u petak, promjenjivo do pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Zatim, za vikend posvuda više sunca. Puhat će većinom umjerena, povremeno i jaka bura, a u subotu prolazno i maestral. Temperatura će se malo sniziti. Ujutro će uglavnom biti oko 14, a danju oko 20.

U svakom slučaju, druga polovina ovog tjedna bit će malo svježija, što zbog niže temperature, što zbog bure. U Dalmaciji će biti i kiše - moguća je već sutra navečer, no osobito će padati u petak, kad može biti i obilnija. Drugdje više sunca. Pri tome će najsunčaniji predjeli biti Istra i Primorje, a najsunčaniji dan - nedjelja.