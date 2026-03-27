Video snimka pokazuje kako je američki F-18 jedva izbjegao protuzračni projektil

Nova snimka koja prikazuje američki mornarički borbeni zrakoplov F/A-18E/F Super Hornet kako leti tik iznad iranske obale, u trenutku kada projektil ispaljen iz prijenosnog protuzračnog sustava eksplodira neposredno iza njega, pojavila se na društvenim mrežama. Snimka naglašava koliko su preostali iranski protuzračni sustavi i dalje opasni, ali možda i baca novo svjetlo na tvrdnji iranskih snaga o rušenju zrakoplova istog tipa, objavljenu prije toga.

Snimke su geolocirane u Chabaharu, u iranskoj pokrajini Sistan i Baluchestan, blizu granice s Pakistanom. Let na vrlo maloj visini iznad tog obalnog područja vjerojatno je povezan s prethodnim napadima koji su oslabili lokalnu protuzračnu obranu, kao i s lakšom provedbom misija potrage i spašavanja na moru. Točan datum incidenta nije potvrđen, iako neki izvještaji navode da se dogodio 25. ožujka, piše portal The War Zone.

WATCH: Iranian MANPADS hit came very close to taking out a U.S. Navy F/A-18E/F Super Hornet jet over Iran yesterday. pic.twitter.com/GwSz9xlXQb — Clash Report (@clashreport) March 26, 2026

Na snimci se čuje prepoznatljiv zvuk topa M61A1 Vulcan tijekom niskog naleta američkog zrakoplova. Zrakoplov potom skreće ulijevo prije nego što protuzračni projektil ulazi u kadar. Nije jasno je li pilot zrakoplova uočio prijetnju, jer nema vidljivih infracrvenih protumjera, iako se BOL mamci (posebna vrsta infracrvenih mamaca) teže uočavaju pri dnevnom svjetlu. Projektil detonira neposredno iza zrakoplova.

Sa snimke nije odmah jasno je li Super Hornet pogođen, no dostupni kadrovi upućuju na to da je zrakoplov ipak prošao bez većih oštećenja, što sugerira blizak promašaj. Slični niski napadi topom uz iransku obalu zabilježeni su i ranije.

Iran je tvrdio suprotno

Ranije je i Iranska revolucionarna garda objavila snimku u kojoj tvrde da je američki F-18 borbeni zrakoplov pogođen te da se srušio u Indijskom oceanu. "Neprijateljski lovac F-18 precizno je pogođen na nebu iznad Chabahara projektilima suvremenog naprednog protuzračnog sustava mornarice IRGC-a, pod zapovjedništvom integrirane protuzračne mreže zemlje, te se srušio u Indijski ocean", tvrdnja je koju je objavila iranska agencija Fars.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) odbacilo je tu tvrdnju na platformi X, ali nije izravno komentiralo moguća oštećenja ili blizak promašaj. I ranije iranske tvrdnje rijetko su bile potvrđene.