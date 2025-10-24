VIDEO Smrtonosni napad, rastrgali ga u sekundi: Vrsta koja se smatrala bezopasnom pokazala pravo lice

Nekada se smatrala bezopasnom vrstom. No znanstvenici su izdali hitno upozorenje zbog tamnih psina nakon smrtonosnog napada na muškarca u Izraelu.

U travnju se 40-godišnji Barak Tzach vraćao kući s posla te je odlučio otići na pecanje na plažu Olga u Haderi. No, oca četvero djece brutalno su napali morski psi nakon što je plivao u moru, a horor-snimke prikazuju njegove posljednje trenutke života. Incident je potresao izraelsku javnost, a snimke koje su kasnije objavljene pokazale su kaotičnu scenu u kojoj nekoliko morskih pasa kruži oko nesretnog muškarca.

U to vrijeme vrsta morskih pasa koja je odgovorna za napad bila je misterij. Znanstvenici sa Sveučilišta PSL u Parizu sada su identificirali smrtonosna stvorenja kao tamne morske pse – vrstu koja dosad nije bila agresivna prema ljudima.

S duljinom do 3,6 metara i težinom od 160 do 180 kilograma, ta vrsta morskih pasa su snažni i iznimno brzi mesožderi, predatori koji u prirodi love tune, skuše i druge velike ribe. Iako ih se povremeno viđa u blizini izraelskih obala, dosad nije dokumentiran nijedan napad na čovjeka.

"U smrtonosnom napadu morskog psa na muškarca u Haderi sudjelovalo je nekoliko tamnoputih morskih pasa (Carcharhinus obscurus), vrste koja se ne smatra opasnom za ljude", naveli su istraživači predvođeni Ericom Cluom u svojoj studiji objavljenoj u časopisu "Ethology".

Tzach je na plažu došao opremljen maskom, disalicom, perajama i GoPro kamerom, prema riječima njegove obitelji.

"Ušao je u vodu roniti i fotografirati morske pse, a ne hraniti ih ili se igrati s njima", rekli su tada za Israel National News.

"U razgovoru koji sam vodio s ribarom koji je svjedočio incidentu rečeno mi je da je plivao uz morskog psa, a kasnije se malo udaljio. Fotografirao je morske pse iz daljine, ali nije ih dirao ni hranio. Kada su mu se počeli previše približavati, lagano ih je odgurnuo palicom GoPro kamere", ispričali su svjedoci.

Iako je nekoliko ljudi snimilo napad, tek su dan kasnije Tzachovi ostaci pronađeni "u vrlo malim količinama", što je, prema riječima stručnjaka, potvrdilo da ga je napalo i proždrlo nekoliko morskih pasa.

U svojoj novoj studiji tim je detaljno analizirao svjedočenja, videozapise i snimke s kamera kako bi razumio što je dovelo do tog tragičnog napada i zašto su morski psi reagirali na način koji se dosad nije bilježio. Njihova analiza sugerira da je Tzachova GoPro kamera možda u početku privukla morske pse.

Videokamera, čak i kada je nepomična, emitira slab elektromagnetski signal. Taj signal određene vrste morskih pasa mogu zamijeniti s električnim impulsima ranjene ribe, što ih navodi da istraže izvor kao potencijalni plijen.

"Možemo s pravom pretpostaviti da su morski psi koji često naseljavaju područje Hadere navikli da ih ljudi hrane, što ih potiče da prilaze ljudima kako bi dobili nagradu u obliku hrane", navode znanstvenici.

"U prisutnosti ovih električnih signala morski pas može izazvati refleksni ili nespretni ugriz. S obzirom na oštrinu njihovih zuba, čak i mali ugriz mogao je uzrokovati ozbiljno krvarenje, što bi, prema riječima stručnjaka, samo privuklo još morskih pasa", objašnjavaju, piše Daily Mail.

"Osim olfaktornog podražaja (povezanog s krvlju), zvuk ugriza – karakteristično škljocanje čeljusti – mogao je dodatno potaknuti druge morske pse u blizini da sudjeluju u napadu", dodali su istraživači.

Na temelju svojih nalaza tim predlaže da lokalne vlasti razmotre uvođenje zabrane hranjenja morskih pasa, kao i zabranu podvodnog ribolova u tom području.

"Samo zbog prisutnosti toplih voda morski psi vjerojatno bi nastavili dolaziti u blizinu obale, no ako bi izostali ljudski podražaji povezani s hranom, ostali bi udaljeniji i manje skloni napadima", zaključili su znanstvenici.