Opasna tajna misija Amerikanaca u Iranu već je isplanirana: "Sve bi bilo uništeno"

Američke obavještajne agencije neprekidno prate kretanja unutar i izvan nuklearnog postrojenja Isfahan, gdje se vjeruje da je pohranjena većina iranskog obogaćenog uranija. Ako već nije premješten na drugu lokaciju, američke snage mogle bi ga pokušati preuzeti "operacijom otmice".

No, da bi to učinile, američke specijalne snage morale bi pokrenuti kopnenu operaciju kojom bi zaplijenile ono što je preostalo od iranskog nuklearnog programa. Prema pisanju The Timesa, takva visokorizična tajna misija već se dugo planira.

"Neće biti lako. [Uranij] će biti raspršen i da su Iranci imali imalo pameti, pripremili bi nepredviđene situacije", rekao je Chris Steele, bivši obavještajni časnik MI6-a.

Ključ za uspjeh takve misije bili bi obavještajni podaci jer je moguće da Iranci obogaćeni uranij premještaju svaka 24 sata ili su ga sakrili u podzemni bunker.

U operaciji bi vjerojatno sudjelovale elitne trupe, moguće iz Delta Forcea, američke vojne specijalne jedinice, koje su možda stvorile repliku skladišta kako bi uvježbale ulazak.

Nakon što se misija odobri, prethodnica bi se mogla padobranom spustiti pod okriljem mraka i osigurati put do ulaznih točaka. Zatim bi stigli helikopteri koji bi sa sobom doveli ostatak trupa. Možda bi ih trebali pratiti specijalizirani znanstvenici koji bi mogli objasniti kako rukovati materijalom. Ako nešto pođe po zlu, posljedice bi mogle biti smrtonosne. Helikopteri bi morali letjeti ili na vrlo velikoj ili vrlo maloj visini kako bi izbjegli neprijateljski radar.

"Masivna zračna armada bila bi iznad kako bi zaštitila trupe uništavajući radarske sustave i protuzračnu obranu. Sve bi bilo uništeno tako da bi zrakoplov koji iskrca trupe imao čist put", rekao je izvor za The Times te dodao da bi misija u početnoj fazi bila slična napadu na sigurnu kuću venezuelskog predsjednika Nicolása Madura u siječnju.

No ulazak u iranske podzemne objekte bio bi daleko složeniji, posebno ako su ulazni tuneli blokirani. Specijalne snage trebale bi opremu za iskopavanje i možda bi morale djelovati u zaštitnoj opremi ako se otkrije bilo kakvo curenje plinovitog uranija.

Bila bi to opasna misija.

Baza Nantanz Foto: AP Photo/Hasan Sarbakhshian

Iranski režim nije dopustio nikakvu inspekciju u Isfahanu, gdje se vjeruje da je uskladištena većina uranija, niti u Fordowu i Natanzu, glavnim mjestima za obogaćivanje, koja također mogu sadržavati male količine uranija.

Sva tri su ozbiljno oštećena prošlog lipnja, a satelitske snimke pokazuju neke radove kompatibilne s njihovim osiguranjem, ali nema znakova ozbiljnog pokušaja rekonstrukcije programa. Vjeruje se da je većina centrifuga za obogaćivanje uništena, dok se smatra da je uranij, pohranjen u plinovitom obliku u spremnicima, zakopan duboko pod ruševinama.



Raketni napadi prouzročili su "ozbiljnu štetu" postrojenju za sterilizaciju zračenjem u Isfahanu u subotu, izvijestila je iranska novinska agencija ISNA.

Vjeruje se da Iran ima 440 kg uranija obogaćenog na 60 posto, što bi, ako se obogati na 90 posto, bilo dovoljno za izgradnju 11 nuklearnih bojevih glava.

Baza Isfahan Foto: Afp

Čak ni Međunarodna agencija za atomsku energiju ne zna točnu lokaciju cijele zalihe, koju je prethodno provjerila, niti je li je moguće doći do nje.

I druga nalazišta mogu imati uranij. Iranci su radili na rezervnom postrojenju u blizini Natanza, 80 do 100 metara ispod planine Pickaxe, koja prošle godine nije bila meta napada.

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da je Iran prije rata pokušavao rekonstruirati svoj program naoružanja na drugoj lokaciji "zaštićenoj granitom" – što je moguća referenca na planinu.

Izrael tvrdi da ima dokaze o tajnim lokacijama koje sada cilja. Taleghan 2, poligon za testiranje oružja, Izrael je pogodio 2024. godine, ali se navodi da ga Iranci pokušavaju obnoviti.

"Bilo je to potpuno uništenje, nisu uspjeli doći do toga", rekao je Trump kada su ga pitali o slanju američkih trupa. "Možda ćemo u nekom trenutku to učiniti. To bi bila sjajna stvar. Ali trenutačno ih samo desetkujemo. Ali nismo ušli. To je nešto što možemo učiniti kasnije."

Trump je okončanje iranskih ambicija u vezi s nuklearnim oružjem učinio jednim od ciljeva SAD-a, ali nema jednostavnih opcija.