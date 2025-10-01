VIDEO Kriza u Rusiji! Nekadašnji naftni div sada kupuje benzin: Cijene divljaju, kilometarski redovi na crpkama

Ruska vlada je pripremila paket mjera za početak uvoza benzina iz azijskih zemalja kako bi ublažila nestašicu goriva koja je zahvatila zemlju nakon ukrajinskih napada dronovima na glavne naftne rafinerije.

Bit će ukinute uvozne carine od 5 posto na benzin koji se uvozi iz Kine, Južne Koreje i Singapura. Vlada također predlaže povećanje uvoza benzina iz Bjelorusije.

Država će iz proračuna kompenzirati razliku uvoznicima između svjetskih i domaćih cijena.

Tri kompanije - Rosneft, JSC NNK i državni VO Promsyrieimport mogu isporučivati benzin iz Azije. Na taj način bit će moguće mjesečno iz Sibira isporučiti oko 150.000 tona benzina prema središnjoj Rusiji.

Gasoline crisis in Russia.

The situation in Primorsky Krai is getting worse.

In the first video I counted 85 cars in the queue! pic.twitter.com/gWt044YRPi — Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) August 23, 2025

Predlaže se i da se na šest mjeseci dopusti uporaba monometilanilina - aditiva za povećanje oktanskog broja u benzinu koji je zbog visoke toksičnosti i kancerogenosti zabranjen u većini zemalja, ali se u Rusiji koristio do 2016. godine.

Ministarstvu financija također se predlaže stvaranje ekonomskih poticaja za uporabu etilnog alkohola u proizvodnji benzina ukidanjem trošarina na etilni alkohol. To bi moglo omogućiti povećanje isporuka benzina na domaće tržište za dodatnih 100 tisuća tona mjesečno.

Absolutely epic fuel lines all across Russia today as the nation's fuel crisis continues to spiral.



In Kabarovsk Krai, a line for gasoline spans 110 cars. pic.twitter.com/a2FkqWKrqZ — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) September 29, 2025

Smanjenje uvoznih pravila, napominju u analitičkoj kompaniji OMT-Consult za Kommersant, dugoročno bi pomoglo obnovi zaliha goriva, koje naftne baze možda nemaju, i stvaranju zaštitne rezerve u slučaju novog manjka u budućnosti.

Međutim, analitičari upozoravaju da će tržište na taj način biti moguće stabilizirati, ali ne i riješiti njegove strukturne probleme. Unatoč poduzetim mjerama za zaštitu energetskih objekata, postoje rizici pogoršanja situacije s opskrbom domaćeg tržišta naftnim derivatima.

Russia's fuel crisis continues to spiral, with the far off region of Khabarovsk Krai now engulfed in gasoline madness, with residents violating the new laws forbidding the filling of canisters.



Lines are now a day long at the few stations that still have supply. pic.twitter.com/MPHmTCeNhA — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 28, 2025

Situacija s benzinom u Rusiji pogoršala se krajem srpnja uslijed visoke sezonske potražnje i neplaniranih remonta u rafinerijama od kojih su mnoge obustavile proizvodnju.

Maloprodajna cijena benzina deveti tjedan zaredom raste brže od inflacije.