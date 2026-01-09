VIDEO Gore ulice, ubijeni deseci ljudi, čak i djeca, Trump: "Ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno"

Goleme mase prosvjednika marširale su kroz iranski glavni grad Teheran i brojne druge gradove, pokazuju to brojne videosnimke, u onome što se smatra najvećom demonstracijom sile protiv klerikalnog režima u posljednjih nekoliko godina.

Prosvjede u Teheranu i drugom najvećem gradu Mašhadu, održane u četvrtak navečer, nisu rastjerale sigurnosne snage. Na tim snimkama vide se tisuće ljudi kako se okupljaju na ulicama i trgovima uzvikujući slogane protiv vlasti.

Ubrzo nakon prosvjeda izviješteno je o nestanku interneta diljem zemlje, što se često događa u trenucima eskalacije nemira u Iranu.

Na snimkama se jasno čuju prosvjednici kako pozivaju na svrgavanje iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, te na povratak Reze Pahlavija, prognanog sina, koji je prethodno javno pozvao svoje pristaše da izađu na ulice.

To je bio dvanaesti dan zaredom nemira izazvanih bijesom zbog kolapsa iranske valute. Prema podacima organizacija za ljudska prava, prosvjedi su se proširili na više od 100 gradova i mjesta u svih 31 iranskih pokrajina.

Američka novinska agencija za aktiviste za ljudska prava (HRANA) izvijestila je da su tijekom nemira ubijena najmanje 34 prosvjednika, među kojima je petero djece, kao i osam pripadnika sigurnosnih snaga. Prema njihovim podacima, uhićeno je najmanje 2270 prosvjednika, piše BBC.

Norveška organizacija Iran Human Rights (IHR) navela je da su snage sigurnosti ubile najmanje 45 prosvjednika, uključujući osmero djece. BBC Persian potvrdio je smrt i identitet 22 osobe, dok su iranske vlasti službeno izvijestile o smrti šest pripadnika sigurnosnih snaga.

Multiple vehicles, supposedly belonging to security forces, burning earlier tonight after being set ablaze during anti-government demonstrations in the Iranian capital of Tehran.

Na videozapisima koji se šire društvenim mrežama vide se požari i dim u blizini objekata za koje se tvrde da su zgrade vlade ili lokalne uprave u pojedinim gradovima. Vlasti zasad nisu potvrdile autentičnost snimki ni dale službene informacije o razmjerima štete.

Večernji prosvjedi izbili su nedugo nakon što je Reza Pahlavi, čiji je otac svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine i koji danas živi u Washingtonu, pozvao Irance da izađu na ulice, kao ujedinjeni front.

U objavi na platformi X Pahlavi je poručio da su "milijuni Iranaca večeras tražili svoju slobodu", opisujući prosvjednike kao svoje hrabre sunarodnjake.

Zahvalio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu što je, kako je naveo, režim pozvao na odgovornost te je pozvao europske čelnike da učine isto. Također je pozvao građane da nastave s prosvjedima u petak navečer od 20 sati po lokalnom vremenu.

Large numbers of protesters in Bagh Ferdows Square in the northern city of Babol chant "Long live the Shah" and "death to the dictator" tonight, on 12th day of protests in Iran.









Iranski državni mediji u četvrtak su umanjivali razmjere nemira. U nekim slučajevima u potpunosti su negirali da su se prosvjedi uopće dogodili objavljujući videozapise navodno praznih ulica.

U međuvremenu, internetska nadzorna organizacija NetBlocks objavila je da njezini podaci pokazuju kako se Iran nalazi "usred nacionalnog prekida interneta". Upozorili su da se radi o nastavku niza eskalirajućih mjera digitalne cenzure usmjerenih na gušenje prosvjeda diljem zemlje, koje ozbiljno ometaju pravo javnosti na komunikaciju u ključnom trenutku.

Američki predsjednik Donald Trump u međuvremenu je ponovio prijetnju vojnom intervencijom ako iranske vlasti pribjegnu smrtonosnom nasilju nad prosvjednicima. Izjavio je da je iranskim čelnicima dao do znanja da će Sjedinjene Američke Države udariti vrlo snažno ako počnu ubijati ljude, što je, prema njegovim riječima, režim prije znao činiti tijekom nemira.

"Dao sam im do znanja da ako počnu ubijati ljude, što obično čine tijekom svojih nereda, a imaju puno nereda, ako to učine, udarit ćemo ih vrlo snažno", izjavio je Trump.

Trumpov ministar financija Scott Bessent dodao je da je iransko gospodarstvo "na koljenima" te da se zemlja nalazi u iznimno napetom trenutku.

S druge strane, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian pozvao je snage sigurnosti na krajnju suzdržanost u postupanju prema mirnim prosvjednicima. Međutim, vrhovni vođa Ali Hamnei poručio je da s prosvjednicima treba razgovarati, ali i da izgrednicima treba pokazati gdje im je mjesto.