VIDEO Treniraju civile za rat, a Trump im se ruga: "Ovo je njihova milicija na obuci, vrlo su ozbiljna prijetnja"

Nicolas Maduro, predsjednik Venezuele prije nekoliko dana objavio je kako vlada obučava civile o uporabi oružja u slučaju američkog napada.

Dodao je kako su uz geslo "Vojarna ide narodu", vojnici proveli prve treninge u raznim dijelovima zemlje. Pozvao je venezuelske poljoprivrednike da budu spremni i, ako je potrebno, da se masovno naoružaju.

"Venezuelski narod poručuje carstvu: Prestanite s prijetnjama!" rekao je Maduro poljoprivrednicima na skupu.

Tvrdi da je, dok Sjedinjene Države prijete Venezueli, ta južnoamerička zemlja ujedinjenija nego ikad u obrani svojeg suvereniteta.

Nastavno na to američki predsjednik Donald Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social narugao se vojnoj moći Venezuele.

Trump mocked the “Venezuelan militias”



The US President posted a video showing a woman awkwardly running with a Kalashnikov rifle, captioning it: “TOP SECRET: We caught the Venezuelan militias training. A very serious threat!”



The clip has been circulating online since… pic.twitter.com/kFxQU51CEO — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2025

Podijelio je snimku žena koje nespretno trče s puškama.

"STROGA TAJNA: Uhvatili smo venezuelsku miliciju na obuci. Vrlo ozbiljna prijetnja", sarkastično je napisao Trump.