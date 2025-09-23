VIDEO Treniraju civile za rat, a Trump im se ruga: "Ovo je njihova milicija na obuci, vrlo su ozbiljna prijetnja"

Dodao je kako su uz geslo "Vojarna ide narodu", vojnici proveli prve treninge u raznim dijelovima zemlje. Pozvao je venezuelske poljoprivrednike da budu spremni i, ako je potrebno, da se masovno naoružaju.
"Venezuelski narod poručuje carstvu: Prestanite s prijetnjama!" rekao je Maduro poljoprivrednicima na skupu.
Tvrdi da je, dok Sjedinjene Države prijete Venezueli, ta južnoamerička zemlja ujedinjenija nego ikad u obrani svojeg suvereniteta.
Nastavno na to američki predsjednik Donald Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social narugao se vojnoj moći Venezuele.
Trump mocked the “Venezuelan militias”
The US President posted a video showing a woman awkwardly running with a Kalashnikov rifle, captioning it: “TOP SECRET: We caught the Venezuelan militias training. A very serious threat!”