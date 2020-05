Veliki požar izbio je u neboderu Abbco Tower u gradu Sharjahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.Vatra je izbila na nižim katovima nebodera koji ima 48 katova i u kojem živi 250 obitelji.

Neboder Abbco Tower evakuiran je nakon što ga je zahvatio veliki požar. Evakuirani su i stanari najmanje pet susjednih zgrada, a još uvijek nema informacija o mogućim žrtvama, a više ljudi zatražilo je liječničku pomoć. Zasad se ne zna uzrok požara.

Lokalni mediji javljaju da je požar pod kontrolom, a obuzdali su ga brojni vatrogasci koji su ga gasili i uz pomoć dronova.

Sharjah fire: According to eye witnesses, the blaze erupted in a building next to Taj Bangalore restaurant.

