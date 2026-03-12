Obavijesti Foto Video Pretražite
Drama u Lisabonu

Veliki policijski skandal u Portugalu: devet policajaca u pritvoru zbog brutalnog zlostavljanja

12. ožujka 2026.
Žrtve su birali među najranjivijim skupinama društva, poput ovisnika o drogama, beskućnika i ilegalnih migranata.
  1. Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i
    Hrana ubojica

    Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i "vječne kemikalije"
  2. Pomicanje sata, ilustracija
    PROLJETNA PROMJENA 2026.

    Spavamo sat vremena kraće: Stiže ljetno računanje vremena, evo kada točno pomičemo kazaljke
  3. Rat na Bliskom istoku ušao u 13. dan u tijeku
    Kaos na Bliskom istoku

    Izrael pogodio postrojenje za nukelarno oružje pa objavio: "Ubili smo ključnu figuru!"
Rat na Bliskom istoku 13. dan
Kaos na Bliskom istoku
Iran neprestano udara, Izrael pojačao operacije u Libanonu pa objavio: "Ubili smo ključnu figuru"
Presuda Damiru Dekaniću: Pijan skrivio prometnu, pa sve probao zataškati
nepravomoćna presuda
Bivši HDZ-ov župan Dekanić proglašen krivim
Policija uhitila muškarca koji je prijetio ubojstvom, a u kući mu našli oružje
kaznena prijava
Uhićen 51-godišnjak kod Slunja: Prijetio ubojstvom, a kod kuće skrivao mine i ručne bombe
Kim Jong Un posjetio tvornicu oružja i testirao novu pušku, uz njega bila i kći
ludi za oružjem
FOTO Neobične scene iz Sjeverne Koreje: Kim Jong Un i njegova kćer priredili show
Mickey Rourke deložiran je iz kuće u Los Angelesu
posrnuli glumac
Nekadašnji holivudski ljepotan ostao bez krova nad glavom: Ovo je iznos koji duguje stanodavcu!
Nina Badrić oduševila Sarajevo: Na Dan žena zapjevala i bezvremenski hit Halida Bešlića
da vas prođu trnci
Cijela dvorana utihnula: Poslušajte kako Nina Badrić pjeva veliki hit neprežaljenog Halida Bešlića
Poginuo brat Darka Lazića
potresna vijest
Poginuo brat Darka Lazića, stradao je u teškoj prometnoj nesreći
zdravlje
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Odlučuju napraviti distancu
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Šenon recepti: Ako ga vidite u trgovini, uzmite ga – evo 5 jednostavnih načina kako ga pripremiti
Po preporuci nutricionistice
Šenon recepti: Ako ga vidite u trgovini, uzmite ga – evo 5 jednostavnih načina kako ga pripremiti
9 stvari koje trebate učiniti prije spavanja kako biste se ujutro probudili sretniji
Nekoliko jednostavnih promjena
9 stvari koje trebate učiniti prije spavanja kako biste se ujutro probudili sretniji
Isprobala haljine s Temua, a reakcije na robu nasmijale cijelu regiju
LOL
Isprobala haljine s Temua, a reakcije na robu nasmijale cijelu regiju
Ovako izgleda kad Balkanac padne vozački ispit – urnebesna fora osvojila regiju
Tako nekako
Ovako izgleda kad Balkanac padne vozački ispit – urnebesna fora osvojila regiju
Vrijeme je za dokazivanje: Koliko je vaše znanje zaista široko?
Pokažite što znate!
Vrijeme je za dokazivanje: Koliko je vaše znanje zaista široko?
Japanci ruše rekorde: Napravili optički kabel kojim možete preuzeti cijelu arhivu interneta za manje od 4 minute
Nevjerojatno!
Japanci ruše rekorde: Napravili optički kabel kojim možete preuzeti cijelu arhivu interneta za manje od 4 minute
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
U samo 2 godine
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
Golman kojeg je Tudor ponizio u Madridu odlučio se na radikalan potez
jasna poruka
Golman kojeg je Tudor ponizio u Madridu odlučio se na radikalan potez
Dinamo na pragu velikog transfera: Za zvijezdu Modrih bori se 10 klubova
novčaniceeee!
Dinamo na pragu velikog transfera: Za zvijezdu Modrih bori se 10 klubova
VIDEO Kakva je ovo vradžbina?! Doku "nestao" na djelić sekunde usred prijenosa
Što se dogodilo?
VIDEO Kakva je ovo vradžbina?! Doku "nestao" na djelić sekunde usred prijenosa
Kumovi: Nakon cijelih Zaglava, napokon je i on saznao istinu
KUMOVI
Nakon cijelih Zaglava, napokon je i on saznao istinu
U dobru i zlu: Došla je u pravom trenutku, ali ubrzo bi moglo postati gadno
U DOBRU I ZLU
Došla je u pravom trenutku, ali ubrzo bi moglo postati gadno
Kumovi: Potvrdila mu je – sada mu je još teže
KUMOVI
Kumovi: Potvrdila mu je – sada mu je još teže
Novi pub u zgradi HŽ-a: Velika terasa, craft pivo i američki roštilj
Sip
Novi pub u zgradi HŽ-a: Velika terasa, craft pivo i američki roštilj
Tjedni jelovnik jela bez puno truda od 9.3. do 15.3.2026.
Tjedni jelovnik
7 lijenih recepata za svaki dan ovog tjedna – jela su jako fina, a pripremaju se bez previše truda
Vojni avion X-76 koji polijeće poput helikoptera
X-76
Amerikanci razvijaju vojni avion koji vertikalno polijeće i slijeće poput – helikoptera
Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i "vječne kemikalije"
Hrana ubojica
Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i "vječne kemikalije"
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
U svakom scenariju profitiraju
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
Europski automobilski div gasi 50.000 radnih mjesta
Problemi u Kini i SAD-u
Europski automobilski div gasi 50.000 radnih mjesta
Cipele zbog kojih svako izdanje s trapericama izgleda uglađeno
ELEGANTNA I UDOBNA OPCIJA
Ove cipele nosite uz traperice kada želite izgledati uglađeno bez previše truda, pronašli smo 15 modela
Kolači za Uskrs
Od klasika do novih recepata
Najtraženiji kolač za Uskrs: Imamo recept - i još 40 drugih
Super Prostor: Kamena kuća u centru Obrovca stvorena je za odmor koji puni baterije
DIVNA, DIVNA
Divna kuća u srcu Obrovca dobila je novi život, interijer oduševljava jednako kao i dvorište
Golman kojeg je Tudor ponizio u Madridu odlučio se na radikalan potez
jasna poruka
Golman kojeg je Tudor ponizio u Madridu odlučio se na radikalan potez
Dinamo na pragu velikog transfera: Za zvijezdu Modrih bori se 10 klubova
novčaniceeee!
Dinamo na pragu velikog transfera: Za zvijezdu Modrih bori se 10 klubova
VIDEO Kakva je ovo vradžbina?! Doku "nestao" na djelić sekunde usred prijenosa
Što se dogodilo?
VIDEO Kakva je ovo vradžbina?! Doku "nestao" na djelić sekunde usred prijenosa
 
