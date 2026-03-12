Veliki policijski skandal u Portugalu: devet policajaca u pritvoru zbog brutalnog zlostavljanja

Devet policajaca portugalske Policije javne sigurnosti (PSP) nalazi se u pritvoru zbog sumnje na mučenje, silovanje i zlostavljanje u Lisabonu, dok vlasti istražuju moguće šire sudjelovanje policajaca u tom slučaju i najavljuju brzu reakciju pravosuđa.

Sedam policajaca uhićeno je 4. ožujka u vezi s incidentima koji su se navodno dogodili u policijskoj postaji Rato u Lisabonu. Terete ih za mučenje, silovanje, zlouporabu položaja i nanošenje teških tjelesnih ozljeda.

Sud je odlučio da ostanu u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela, mogućeg utjecaja na svjedoke i manipuliranja dokazima te zbog ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira. Istraga bi se mogla proširiti na oko 70 policajaca iz različitih postaja u Lisabonu, među kojima su navodno i neki zapovjednici.

Lisabonska metropolitanska komanda PSP-a već je pokrenula sedam disciplinskih postupaka povezanih s tim slučajem. Iz policije su poručili da snažno osuđuju svako ponašanje koje predstavlja flagrantno kršenje profesionalnih načela te naglasili da je sama policija prijavila slučaj Uredu javnog tužitelja.

Vlasti su također potvrdile da su još dvojica policajaca PSP-a već ranije završila u pritvoru zbog sličnih optužbi povezanih s istom policijskom postajom. Oni su uhićeni prošlog srpnja tijekom racija u nekoliko lisabonskih policijskih postaja zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela, uključujući mučenje, kaznena djela protiv fizičkog integriteta, pronevjeru i krivotvorenje.

Policajci su formalno optuženi u siječnju, a prema optužnici žrtve su birali među najranjivijim skupinama društva, poput ovisnika o drogama, beskućnika i ilegalnih migranata. Prema navodima medija, ti su ljudi bili izloženi fizičkom i seksualnom zlostavljanju.

Sada se svih devet policajaca suočava s kaznenim postupkom i internim disciplinskim istragama zbog sumnje na mučenje i druge teške zločine, piše Euronews.

Glavni inspektor unutarnje uprave Pedro Figueiredo izjavio je da su ti slučajevi prioritet za institucije i da moraju biti riješeni što je brže moguće.

Ministar unutarnjih poslova Luís Neves istaknuo je da velika većina policijskih službenika PSP-a službu obavlja s visokim osjećajem dužnosti, hrabrosti i poštovanja demokratskih vrijednosti. Dodao je da činjenica da je policija sama prijavila slučaj pokazuje da postoje mehanizmi unutarnje kontrole i prevencije.

Predsjednik policijskog sindikata SINAPOL Armando Ferreira rekao je da takvim policajcima, ako se optužbe pokažu točnima, nema mjesta u policiji.

Ferreira je upozorio i na pad interesa za policijsku profesiju, tvrdeći da su standardi zapošljavanja s vremenom smanjeni jer je zanimanje postalo manje privlačno.

"Kada sam se ja prijavljivao u policiju za 700 radnih mjesta, bilo je 17.000 kandidata", rekao je, dodajući da danas policajci sami plaćaju zdravstvene usluge i lijekove te imaju standardne mirovine umjesto ranijih povlaštenih.

Kako bi se povećao broj kandidata, uvedene su i određene promjene u kriterijima zapošljavanja, uključujući podizanje maksimalne dobi za prijem s 30 na 35 godina te minimalnu visinu od 1,60 metara za muškarce i žene.

Nacionalni direktor PSP-a Luís Carrilho rekao je parlamentu početkom ožujka da je prošle godine 85 kandidata isključeno nakon psihotehničkih testiranja. Također je najavio da će obuka policajaca biti proširena novim sadržajima koji uključuju sprječavanje diskriminacije, ekstremizma i radikalizma, kao i dodatni probni rad od 30 sati uz sustav mentorstva i mogućnost otkaza u slučaju ozbiljnih etičkih prekršaja.