Pregovaralo se 21 sat, Vance otkrio što je bila prijelomna točka: "To je naš temeljni zahtjev"

Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je u nedjelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon što ni nakon 21 sata pregovora nije postignut dogovor s Iranom.

Vance je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uvjete, uključujući obvezu da neće razvijati nuklearno oružje.

"Loša je vijest da nismo postigli dogovor i mislim da je ta vijest mnogo lošija za Iran nego za Sjedinjene Države", rekao je Vance. "Dakle, vraćamo se bez postignutog dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije."

Vance je rekao da je tijekom pregovora nekoliko puta razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

"Mi jednostavno moramo vidjeti predanost Irana da neće razvijati nuklearno oružje i alate koji bi mu omogućili da takvo oružje brzo razvije", rekao je Vance na kratkoj tiskovnoj konferenciji u Islamabadu. "To je naš temeljni zahtjev."

Američki potpredsjednik napomenuo je da je iranski nuklearni program uništen, ali je naglasio da je potrebna temeljna predanost Teherana da takvo oružje neće razvijati u budućnosti.

"To još nismo vidjeli. Nadamo se da hoćemo", dodao je.

Vance je time sugerirao, piše CNN, da je iranski nuklearni program najveći problem u pregovorima.

"Odlazimo odavde s vrlo jednostavnim prijedlogom, našom najboljom i konačnom ponudom. Vidjet ćemo hoće li je Iranci prihvatiti", zaključio je Vance.

Iranski mediji, koji su prethodno objavili da između Washingtona i Teherana postoje prijepori u pregovorima, ali da će oni biti nastavljeni u nedjelju, sada za njihov prekid okrivljuju američku stranu.

"Nerazumni zahtjevi" Sjedinjenih Država uzrokovali su propast pregovora u Islamabadu između Irana i Sjedinjenih Država usmjerenih na okončanje rata na Bliskom istoku, objavila je u nedjelju iranska državna televizija (IRIB).

"Iranska delegacija neumorno je i intenzivno pregovarala 21 sat kako bi branila nacionalne interese iranskog naroda. Unatoč raznim inicijativama s njezine strane, nerazumni zahtjevi američke strane spriječili su napredak pregovora. Oni su stoga završeni", objavio je IRIB.

Ovi razgovori, bez presedana između dvije neprijateljske nacije od Islamske revolucije 1979. godine, odvijali su se u trilateralnom formatu, uz sudjelovanje pakistanskih dužnosnika koji su olakšali sklapanje dvotjednog primirja koje je stupilo na snagu u srijedu.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da mu je posve svejedno hoće li pregovori uspjeti. "Mi pobjeđujemo u svakom slučaju. Vojno smo ih potpuno porazili", kazao je u kratkom obraćanju novinarima s travnjaka Bijele kuće.

Američku delegaciju na pregovorima predvodio je potpredsjednik J. D. Vance, u pratnji posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta predsjednika Trumpa. Iran su predstavljali utjecajni predsjednik parlamenta Mohamad Bagher Galibaf i ministar vanjskih poslova Abas Aragči.