Posjetitelji plaže u Bang Saenu na istoku Tajlanda ugledali su japansku seks lutku. No, mislili su da se radi u lešu prave žene.

Jezivi prizor šokirao je posjetitelje plaže u Bang Saenu na istoku Tajlanda. Naime, na plaži su ugledali nešto za što su mislili da je tijelo mrtve žene te su uspaničeni odmah pozvali policiju zbog sumnje na ubojstvo, piše Mirror.

Policija i medicinska pomoć ubrzo su stigli na lice mjesta i tada potvrdili da se radi o hiperrealističnoj japanskoj seks lutki "AV Idol". Takve lutke koštaju najmanje 500 dolara.

