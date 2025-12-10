Europol ima novu listu najtraženijih bjegunaca, na popisu i dva Hrvata

Europol je predstavio novu verziju svoje platforme EU Most Wanted, mjesta na kojem se objavljuju profili najtraženijih bjegunaca diljem Europe. Stranica je dobila moderan izgled, jednostavniju navigaciju i nove funkcije, a među 18 svježe dodanih bjegunaca nalaze se i dvojica hrvatskih državljana.

Javnost se ponovno poziva da, ako prepozna neku od objavljenih osoba, dostavi policiji podatke koji bi mogli pomoći u njihovu uhićenju. Na listi se nalaze kriminalci povezani s najtežim oblicima kriminala — od trgovine ljudima i drogama do velikih financijskih prijevara.

Jedan od bjegunaca s hrvatskim dokumentima je 32-godišnji Tomislav Drmić, državljanin Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Opisuje ga se kao muškarca visoka oko 176 do 180 centimetara, a potražuje se zbog sudjelovanja u zločinačkom udruženju, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nezakonitog posjedovanja i nabave oružja i eksploziva.

Drugi hrvatski državljanin na listi je 44-godišnji Vladimir Vaclavek, koji je u bijegu još od 2001. godine.

Traži se zbog ubojstva počinjenog u Jasenku kraj Ogulina u noći između 24. i 25. listopada, kada je imao svega 20 godina. Visok je također između 176 i 180 centimetara, ima smeđe oči, a prema nekim informacijama i tamnu, gustu, valovitu kosu. Sumnja se da koristi i lažni identitet — Salim Halibi — s navedenim datumom rođenja 28. siječnja 1980.

Obojica su označena kao izrazito opasni, skloni nasilju i bijegu, te se smatra da bi mogli biti naoružani. Istrage u njihovim slučajevima i dalje traju, a građani se pozivaju da svaku informaciju dojave policiji.

Najvažniji dodatak mrežnim stranicama je nova značajka primanja obavijesti e-poštom koja omogućuje prijavljenim korisnicima primanje obavijesti prilikom dodavanja novih profila bjegunaca. Ova funkcija osigurava da javnost ostane informirana o najnovijim ažuriranjima te može brzo reagirati ako prepozna nekog od prikazanih pojedinaca, pružajući ključne informacije koje mogu dovesti do uhićenja.



Ažuriranjem je na stranice dodano 18 novih bjegunaca optuženih za teške zločine poput trgovanja ljudima, krijumčarenja droge i prijevare velikih razmjera. Ovi opasni pojedinci trenutno su u bijegu, a njihovo je uhićenje ključno za osiguranje pravde za njihove žrtve.



Od pokretanja EU Most Wanted mrežne stranice 2016. godine, pomogle su pri uhićenju 172 bjegunca, pri čemu su 54 uhićenja bila izravan rezultat dojava građana primljenih putem ove platforme. Dodavanjem funkcije primanja obavijesti e-poštom povećava se uključenost javnosti. Zahvaljujući tomu lakše je nego ikad pomoći tijelima za provedbu zakona da pronađu pojedince koji uspijevaju umaknuti ruci pravde.



Prateći najnovije informacije građani mogu igrati ključnu ulogu u podršci tijelima za provedbu zakona u borbi protiv prekograničnog kriminala. Zajedno možemo učiniti Europu sigurnijom.



Mrežne stranice EU Most Wanted inicijativa su Europske mreže timova za aktivno traženje bjegunaca (ENFAST) koju podržava Europol. Sadržaj izravno uređuju i objavljuju nacionalni ENFAST timovi za aktivno traženje bjegunaca koji unose informacije o najtraženijim bjeguncima u svojim zemljama i primaju dojave građana, priopćio je MUP.