U nizinama magla i niski oblaci, a na Jadranu i u gorju dosta sunca: Meteorolog otkriva kada nas očekuje preokret

U četvrtak i do kraja tjedna na vrijeme će posvuda djelovati polje visokog tlaka zraka koji će atmosferske poremećaje s vlažnim i nestabilnim zrakom zadržavati na zamjetnoj udaljenosti od naše zemlje.

U četvrtak ujutro i prijepodne u nizinskim predjelima magla i niski oblaci. Na Jadranu pretežno sunčano. Jedino ujutro ponegdje može biti magle i to ponajprije uz zapadnu obalu Istre. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka između -3 i 2, a na Jadranu od 5 do 11 Celzijevih stupnjeva.

I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj oblačno i maglovito, osobito navečer, a sredinom dana samo ponegdje su ipak moguća i sunčana razdoblja. Vjetar slab, a najviša oko 4 ili 5 stupnjeva.

I u istočnim predjelima niski oblaci i magla, osobito navečer. Temperatura poslijepodne od 0 do 4 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Navečer uglavnom u Lici ponovno mjestimice magla. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 6 do 9, na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano uz slab i umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 17 stupnjeva.

Vremenska prognoza na kopnu i moru idućih dana

Sljedećih dana u nizinama unutrašnjosti niski oblaci i magla, vjetar slab, a temperatura zraka bez većeg dnevnog hoda. Sunčana razdoblja vjerojatna su u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab.

Na Jadranu tijekom noći i jutra lokalno može biti magle i niskih oblaka, ponajprije na otocima i na sjevernom Jadranu, a zatim će posvuda prevladavati sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Temperatura bez veće promjene.

Prema današnjim proračunima, suho i stabilno vrijeme posvuda će se zadržati i u prva dva dana sljedećeg tjedna. Zatim u srijedu na vidiku su kišni oblaci i to prije svega na Jadranu i u gorskom području.