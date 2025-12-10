Anušić potpisao ugovor za isporuku 44 moćna tenka! Objavljeno koliko vrijede i kada stižu u Hrvatsku

Ministar obrane Ivan Anušić, u srijedu je u Berlinu, potpisao potvrdu narudžbe o isporuci 44 tenka 2A8 Hrvatskoj, priopćilo je resorno ministarstvo.

Prije toga, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske ministar Anušić potpisao je i dodatni ugovor s tvrtkom KNDS Deutschland GmbH & Co. KG o isporuci simulatora i opreme te Ugovor o pružanju usluge produženog jamstva na tenkove Leopard 2A8 u trajanju od pet godina, počevši od isporuke prvog tenka.

"Ovim potpisima pokrenuta je realizacija strateškog projekta modernizacije oklopno-mehaniziranih snaga Hrvatske kopnene vojske. Ukupna vrijednost nabave 44 glavna borbena tenka Leopard 2A8, zajedno s dodatnim ugovorima za simulatore i produžena jamstva, iznosi 1.483.938.969,77 eura", priopćio je MORH.

Ministar Anušić je u Berlinu potpisao ugovore za isporuku 44 tenka Leopard 2A8 Foto: MORH

"Hrvatska je, kao i niz članica EU, odlučila iskoristiti inicijativu, odnosno EU financijski instrument SAFE. Od 1,7 milijardi eura odobrenih Hrvatskoj - dio tih sredstava iskoristit ćemo za financiranje nabave 44 tenka Leopard 2A8. Hrvatska postupno napušta istočnu vojnu tehnologiju i prelazimo na zapadnu, a partnerstvo s Njemačkom, kroz ovaj i druge primjere, jedan je od načina našeg kontinuiranog jačanja suradnje u domeni obrane", poručio je premijer Andrej Plenković.

Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je: "Hrvatsku vojsku opremamo najmodernijim tenkovima Leopard 2A8 i tako nastavljamo proces modernizacije Oružanih snaga te zamjene istočne vojne tehnologije zapadnom. Nakon više od 15 godina zanemarivanja, Vlada RH i Ministarstvo obrane od 2016. godine sustavno ulažu u opremanje i jačanje sposobnosti Hrvatske vojske kako bismo u ovim izazovnim geopolitičkim okolnostima imali opremljenu i učinkovitu vojsku koja je temelj sigurnosti naše nacije."

"Taj proces nastavljamo i uvođenjem temeljnog vojnog osposobljavanja i daljnjim podizanjem standarda pripadnika Oružanih snaga. Hrvatska pobjednička vojska više nikada ne smije biti zanemarena", zaključio je Anušić.

"Opremanje i modernizacija ima eksponencijalan progres koji omogućuje Oružanim snagama da dosegnemo znatno višu razinu postojećih sposobnosti borbene moći. Ovi tenkovi Leopard 2A8, koje smo kupili, omogućit će Oružanim snagama znatno višu razinu manevarskih, paljbenih sposobnosti i najveću moguću zaštitu naših posada unutar tenkova. Ovi tenkovi predstavljaju najsuvremeniju vojnu tehnologiju vezano za oklopna borbena vozila", poručio je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.

Uz potpisane ugovore za 44 tenka Leopard 2A8 i 18 samohodnih haubica Caesar MK2, do kraja ove godine, potpisat će se ugovori o nabavi protudronske zaštite te oni o nabavi 420 teških terenskih kamiona Tatra, pojasnio je ministar. Ove četiri velike nabave vrijedne su oko 2 milijarde eura s PDV-om, a osim protudronske zaštite, preostala tri vojna sustava financirat će se iz EU financijskog instrumenta SAFE.

Program zajedničke nabave tenkova Leopard 2A8 provodi se u suradnji Ministarstva obrane Republike Hrvatske sa Saveznim ministarstvom obrane Savezne Republike Njemačke.

Iz instrumenta Europske unije SAFE financira se 1.140.387.021 eura od 2026. do 2030., dok će se iznos od 343.551.948,77 eura, koji se odnosi na sredstva za pružanje usluge produženog jamstva, ekonomsko uvećanje cijena i plaćanje PDV-a, osigurati u državnom proračunu do 2033. godine. Isporuka tenkova Leopard očekuje se od 2028. do 2030.

"Za materijalna sredstva koje je Republika Hrvatska ustupila Ukrajini potkraj 2024., Savezno ministarstvo obrane Savezne Republike Njemačke uplatilo je u Državni proračun na razdjel Ministarstva obrane 144.800.000 eura. Ta su financijska sredstva namijenjena za nabavu novih tenkova Leopard 2A8, odnosno za taj iznos umanjit će se vrijednost nabave tih tenkova", priopćili su iz ministarstva.

Naime, Republika Hrvatska je na inicijativu i u suradnji sa Saveznom Republikom Njemačkom ustupila Ukrajini dio tenkova M-84 i dio borbenih vozila pješaštva M-80 s pripadajućim pričuvnim dijelovima i streljivom ukupne vrijednosti 144.800.000 eura.

Nabava glavnog borbenog tenka Leopard 2A8 predstavlja ključan korak u modernizaciji Hrvatske kopnene vojske i prilagodbi novim sigurnosnim okolnostima u Europi. Riječ je o najnovijoj generaciji dokazane njemačke platforme Leopard 2, koju su razvili i proizveli Krauss-Maffei Wegmann i Rheinmetall.

Za Oružane snage Republike Hrvatske, prelazak s tenka M-84 na Leopard 2A8 znači tehnološki iskorak od gotovo četiri desetljeća, od sovjetskog koncepta tenka 1980-ih do suvremenog sustava koji integrira digitalno upravljanje, aktivnu zaštitu i NATO interoperabilnost čime Leopard 2A8 postaje temelj nove generacije oklopnih snaga Hrvatske vojske.

Za razliku od prijašnjih inačica, Leopard 2A8 integrira sustav aktivne zaštite (APS) Trophy kao standardnu značajku te ima pojačanu oklopnu zaštitu. Tenk je karakterističan i po modernim senzorima, zapovjedno-nadzornim i komunikacijskim sustavima te digitalizaciji gotovo svih podsustava, od distribucije energije do upravljanja paljbom i sučelja posade.