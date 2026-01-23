Ustavni sud donio odluku o Dodikovoj vladi: Vlast izvela manevar

Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je neustavnom vladu Republike Srpske koju je u rujnu 2025. godine izabrao parlament tog entiteta na temelju prijedloga Milorada Dodika jer on na to nije imao pravo s obzirom na to da mu je ranije oduzet mandat predsjednika RS.

Kako su u petak potvrdili iz sjedišta Ustavnog suda u Sarajevu tijekom dvodnevne sjednice donesen je pravorijek kojim je utvrđeno da je vlada RS koja je imenovana na Dodikov prijedlog neustavna.

Mandat za sastav te vlade Dodik je povjerio Savi Miniću potkraj kolovoza 2025. a ona je izabrana glasovima zastupnika vladajuće većine 2. rujna unatoč upozorenjima kako je takvo imenovanje sporno, upravo zbog Dodikova statusa.

Dodik je bez mandata predsjednika RS ostao silom izbornog zakona nakon što ga je Sud BiH pravomoćno osudio na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

Kako je vladajuća većina ta upozorenja ignorirala, Ustavnom sudu BiH skupina bošnjačkih zastupnika u parlamentu BiH uputila je zahtjev za ocjenu ustavnosti. Taj se sud sada očitovao pravorijekom u kojemu je utvrdio da je vlada doista imenovana na neustavan način.

Istodobno je neustavnim proglasio sve odluke koje je ta vlada donijela od razdoblja imenovanja pa se sada otvara pitanje njihove revizije.

Vlast u RS-u koju i dalje kontrolira Dodik očekivala je takvu odluku pa je prošlog tjedna izvela manevar kojim je pokušala izbjeći pravne posljedice ovakve presude.

Minić je podnio ostavku a privremena predsjednica RS Ana Trišić Babić odmah mu je povjerila novi mandat pa je entitetski parlament 18. siječnja izabrao novu vladu koju vodi stari premijer a on i njegovi ministri dužnosti su preuzeli upravo u petak.

Minić je to pokušao predstaviti kao rekonstrukciju vlade jer je promijenio nekoliko ministara.

No i zakonitost te vlade mogla bi biti dovedena u pitanje jer su oporbene stranke u RS poslale zahtjev entitetskom Ustavnom sudu da ocijeni je li imenovanje Trišić Babić ustavno s obzirom na to da ustav RS ne predviđa poziciju vršiteljice dužnosti predsjednika.

Ustav definira kako se u slučaju spriječenosti predsjednika da obnaša dužnost njegove ovlasti prenose na jednog od dva dopredsjednika što nakon Dodikove smjene nije bio slučaj.

Odluka Ustavnog suda RS o tom zahtjevu očekuje se do travnja.