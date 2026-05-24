Deseci ostali zarobljeni nakon urušavanja zgrade, u tijeku akcija spašavanja

Oko 30 do 40 ljudi ostalo je zarobljeno nakon što se urušila deveterokatna zgrada u izgradnji u filipinskom gradu Angeles, izjavio je u nedjelju gradski dužnosnik.

"Osam osoba koje su se nalazile u blizini zgrade je spašeno, dok je još 11 ljudi, uključujući voditelja gradilišta, uspjelo pobjeći", rekao je za radio DZBB glasnogovornik grada Jay Pelayo.

Prema informacijama voditelja gradilišta, nestalima se vodi između 30 i 40 osoba, kazao je Pelayo, dodajući da su akcije potrage i spašavanja u tijeku.

Uzrok urušavanja zasad nije poznat, no gradski inženjer pregledava dokumentaciju i povijest gradnje, rekao je Pelayo.

Dodao je i da bi spašavanje moglo biti otežano jer je konstrukcija građena od betona, zbog čega je uklanjanje ruševina zahtjevno.

"Procjena još nije završena. Prerano je utvrđivati uzrok urušavanja, još se analizira", kazao je Pelayo.

Dodao je da su oštećeni i električni vodovi.

"Pozivamo stanovnike tog područja da surađuju s vlastima kako ne bi došlo do usporavanja akcije spašavanja zatrpanih osoba i kako nitko drugi ne bi bio izložen opasnosti", napomenuo je.