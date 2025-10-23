Vučićev medij Plenkovića povezao s napadačem iz Ćacilenda: Tvrde da je ovo dokaz

Glavni urednik srpskog lista Informer, Dragan Vučićević, u televizijskom programu Informera, poznatog kao bliskog Vučiću, iznio je niz optužbi na račun muškarca koji je ranio jednu osobu, a potom zapalio šatore ispred Narodne skupštine Srbije. U njegovu teoriju zavjere umješan je i premijer Andrej Plenković.

Vučić je ranije izjavio da se napadač Vladan Anđelković (70) 17. listopada vratio iz Hrvatske, gdje mu živi supruga. Urednik tabloida bliskog srpskom predsjedniku otišao je korak dalje – objavio je njegove osobne podatke, kao i cijeli "motiv napada".

Kako tvrdi Vučićević, napadač se u Srbiju vratio nakon tri i pol mjeseca boravka u Hrvatskoj i "htio je izazvati građanski rat". Vučić je ranije rekao da je napadač 16 godina radio u državnoj službi, što je Vučićević danas i potvrdio, tvrdeći i da posjeduje i više nekretnina u Hrvatskoj.

Nakon toga pokazao je glavni dokaz velike urote, fotografiju Anđelkovića s premijerom Andrejem Plenkovićem, koja je navodno nastala ovog ljeta. Tvrdi i da je napadač nakon uhićenja tražio da jave njegovoj ženi i kćeri, koje su još u Hrvatskoj, "da je posao obavljen".

"Kakav posao?! Je li u Hrvatskoj dogovarao taj posao? Zašto su svi ovi ekstremisti bježali baš u Hrvatsku? Tko ih tamo hrani i brani?!", pitao se Vučićević.

Iz Banskih dvora su za Dnevnik.hr rekli da o fotografiji ne znaju ništa. Bivši voditelji operacija u SOA-i, Ante Letica, rekao je za Jutarnji list da je fotografija lažna i da je "cijela režija prilično amaterski odrađena".

"Tu je riječ o Vučićevom rukopisu i u skladu je s njegovom strategijom da je Hrvatska kriva za sve probleme koje on ima u Srbiji. To je jedna vrlo opasna budalaština traženja vanjskog neprijatelja. Vučić preko svojih medija uvjerava građane u Srbiji da hrvatske službe rovare po Srbiji", rekao je Letica za Jutarnji.

Smatra kako srpske tajne službe nisu sudjelovale u izradi fotografije i da je to vjerojatno napravljeno u režiji Informera.

Podsjetimo, Anđelković je hicem iz pištolja ranio Milana Bogdanovića (57) te izazvao požar uz pomoć kanistra goriva u Ćacilendu. Prilikom uhićenja rekao je da je htio da ga policija ubije te da nije poznavao nikoga u šatorima.

Vučićević je ponovio optužbe da Hrvatska sudjeluje u "obojenoj revoluciji" u Srbiji, za što navodno ima još dokaza.