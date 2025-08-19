Objavljene snimke oka razorne oluje: U tijeku su evakuacije, evo gdje se očekuju najjači udari

Uragan Erin ponovno je ojačao i prijeti stvaranjem opasnih vremenskih uvjeta duž istočne obale Sjedinjenih Američkih Država.
Nacionalni centar za uragane u Miamiju izvijestio je u utorak da se uragan Erin kreće Atlantskim oceanom prema sjeveru te prijeti stvaranjem opasnih vremenskih uvjeta duž istočne obale Sjedinjenih Američkih Država.
Erin je prvi atlantski uragan u 2025. godini. Nakon što je u subotu dosegnuo petu kategoriju, oluja je u nedjelju oslabila na kategoriju 3, a potom ponovno ojačala. U noći s ponedjeljka na utorak ponovno je oslabjela na uragan treće kategorije, piše CBS News.
U utorak u dva sata ujutro po istočnoameričkom vremenu, brzina vjetra iznosila je do 195 kilometara na sat te se sporo kretao prema sjeverozapadu brzinom od 11 kilometara na sat.
Središte uragana nalazilo se oko 1100 kilometara jugozapadno od Bermuda i oko 1240 kilometara južno-jugoistočno od Cape Hatterasa.
Uragani treće kategorije smatraju se velikim olujama koje mogu prouzročiti katastrofalne štete, piše CBS News.
Meteorolozi očekuju da će Erin ostati snažan tijekom sljedećih nekoliko dana. Tijekom utorka trebao bi skrenuti prema sjeveru i sredinom tjedna proći između Bermuda i istočne obale SAD-a.