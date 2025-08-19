Objavljene snimke oka razorne oluje: U tijeku su evakuacije, evo gdje se očekuju najjači udari

Nacionalni centar za uragane u Miamiju izvijestio je u utorak da se uragan Erin kreće Atlantskim oceanom prema sjeveru te prijeti stvaranjem opasnih vremenskih uvjeta duž istočne obale Sjedinjenih Američkih Država.

Iako se ne očekuje izravan udar na kopno, stručnjaci upozoravaju na ozbiljne posljedice: snažne pljuskove i razorne vjetrove.

Stanovnici na obali Sjeverne Karoline upozoreni su na mogućnost poplava, zbog čega su izdane naredbe za evakuaciju.

Vremenski uvjeti već se pogoršavaju i u Portoriku, gdje je palo više od 80 mm kiše, a gotovo 150.000 ljudi ostalo je bez struje zbog jakih vjetrova.

2am EDT Aug 19th: Besides #Erin, we are watching 2⃣ more areas for TC genesis in the Atlantic.



1) Central Tropical Atlantic wave has a medium (60%🟠) chance near the Leeward Islands.



2) A wave off West Africa has a low (30%🟡) chance in the next 2 days.https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/eFrOXWotmh — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 19, 2025

Kretanje i snaga oluje

Erin je prvi atlantski uragan u 2025. godini. Nakon što je u subotu dosegnuo petu kategoriju, oluja je u nedjelju oslabila na kategoriju 3, a potom ponovno ojačala. U noći s ponedjeljka na utorak ponovno je oslabjela na uragan treće kategorije, piše CBS News.

U utorak u dva sata ujutro po istočnoameričkom vremenu, brzina vjetra iznosila je do 195 kilometara na sat te se sporo kretao prema sjeverozapadu brzinom od 11 kilometara na sat.

Središte uragana nalazilo se oko 1100 kilometara jugozapadno od Bermuda i oko 1240 kilometara južno-jugoistočno od Cape Hatterasa.

Uragani treće kategorije smatraju se velikim olujama koje mogu prouzročiti katastrofalne štete, piše CBS News.

Meteorolozi očekuju da će Erin ostati snažan tijekom sljedećih nekoliko dana. Tijekom utorka trebao bi skrenuti prema sjeveru i sredinom tjedna proći između Bermuda i istočne obale SAD-a.

Today’s Earth with hurricane Erin

Credit: NOAA pic.twitter.com/80Ie7kZo7X — Black Hole (@konstructivizm) August 18, 2025

Upozorenja i opasnosti

Najizravnije posljedice već osjećaju jugoistočni Bahami i otočje Turks i Caicos, gdje su pale obilne količine kiše.

U Turksu i Caicosu obustavljen je rad javnih službi, a stanovnici u rizičnim zonama pozvani su da budu spremni za evakuaciju.

Prema procjenama, Erin će ostati "opasan veliki uragan" barem do sredine tjedna.

Meteorolozi upozoravaju da će obalna područja istočne obale SAD-a, iako neće biti izravno pogođena, osjetiti posljedice uragana kroz opasne morske struje i valove više od šest metara.

Mike Brennan, direktor centra, naglasio je da će opasni uvjeti potrajati većim dijelom tjedna. "Jednostavno neće biti sigurno kupati se u oceanu", poručio je.

Unbelievable footage from NOAA’s Hurricane Hunters inside the eye of Hurricane Erin.



Simply incredible. pic.twitter.com/3pTiNI6mpX — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 16, 2025

Za otoke Hatteras i Ocracoke već je izdana obvezna evakuacija.

Nacionalna meteorološka služba upozorila je na mogućnost ozbiljnih poplava koje bi mogle zahvatiti prometnice i zgrade, a dio cesta mogao bi ostati pod vodom i danima neprohodan.

A stunning view of Hurricane Erin north of the Caribbean on Monday evening. pic.twitter.com/AZfP6Wdocb — CIRA (@CIRA_CSU) August 19, 2025

