Ukrajinski proizvođač projektila planira uvođenje vlastitog protuzračnog sustava koji će neutralizirati ruske balističke projektile

Ukrajinska obrambena tvrtka nastoji odlučno stati na kraj prijetnji ruskih balističkih projektila razvojem posve novog protuzračnog sustava, koji bi preokrenuo tijek rata u Ukrajini.

Prema riječima suosnivača i glavnog konstruktora tvrtke Fire Point Denysa Shtiliermana, ta ukrajinska tvrtka, inače poznata po proizvodnji sustava za napade velikog dometa, vodi razgovore s europskim partnerima o uvođenju novog sustava protuzračne obrane već sljedeće godine, piše portal Defense News, pozivajući se na Shtiliermanov intervju za agenciju Reuters. Cilj te inicijative jest znatno smanjenje troškova presretanja, na manje od milijun eura po projektilu.

Troškovi ispod milijun eura po presretaču - prekretnica

Kako sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku povećavaju potražnju za proturaketnom obranom, postojeći sustavi postaju sve teže dostupni i sve se brže troše na bojnom polju. Široko korišteni sustav Patriot, koji proizvode američke tvrtke, često zahtijeva više presretačkih projektila pri presretanju tek jednog projektila, no problem je što svaki presretač stoji nekoliko milijuna eura. Shtilierman je izjavio:

"Ako možemo smanjiti cijenu na manje od milijun dolara, to će biti prekretnica u rješenjima protuzračne obrane. Planiramo presresti prvi balistički projektil krajem 2027. godine", istaknuo je Shtilierman u spomenutom intervjuu.

Fire Point traži stručnost europskih tvrtki u području radara, navođenja i komunikacijskih sustava, odnosno područjima u kojima nema vlastite kapacitete. Kao primjere ističu europske tvrtke Weibel, Hensoldt, SAAB i Thales, koje raspolažu naprednim radarskim rješenjima.

Ratno iskustvo kao temelj inovacija

Osnovana nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, tvrtka Fire Point postala je jedan od ključnih proizvođača krstarećih projektila velikog dometa korištenih u napadima duboko unutar ruskog teritorija. Njihov krstareći projektil FP-5, poznat kao Flamingo, također je korišten za napade na vojne i industrijske ciljeve, uključujući postrojenje za proizvodnju balističkih projektila udaljeno oko 1400 kilometara unutar Rusije.

Tvrtka završava razvoj dvaju balističkih projektila. FP-7, dometa oko 300 kilometara, uskoro bi trebao ući u operativnu uporabu, dok je balistički projektil FP-9, sposoban nositi bojnu glavu mase 800 kilograma na udaljenost do 850 kilometara, pred ulaskom u fazu testiranja. Shtilierman je rekao da bi potencijalni napadi na Moskvu izazvali "masovnu promjenu u ruskom razmišljanju i razmišljanju vodećih ljudi u Rusiji."

Procjena stručnjaka

Fabian Hoffmann, viši istraživač na Norveškom obrambenom sveučilištu, izjavio je za Reuters da bi šira uporaba balističkih projektila mogla dodatno opteretiti rusku protuzračnu obranu. Također je ocijenio rok Fire Pointa kao ambiciozan, ali je naglasio da postoji snažna globalna potražnja čak i za manje učinkovitima sustavima u odnosu na postojeća rješenja.