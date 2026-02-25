Ukrajina novim projektilom Flamingo razorila tvornicu Iskandera i Orešnika duboko unutar Rusije

Dok ruska invazija četiri godine nakon početka ne pokazuje znakove posustajanja, Ukrajina je demonstrirala da njezina tehnika seže duboko u ruski teritorij. Meta napada u petak navečer bila je tvornica Votkinsk u Udmurtiji, glavni proizvođač projektila Iskander-M i Topol-M, ali i zloglasnog nuklearnog projektila Orešnik.

Taj napad označava najdalji udar domaćeg ukrajinskog projektila Flamingo. Prema dostupnim informacijama, riječ je o krstarećem projektilu dugog dometa koji može pogoditi ciljeve udaljene i do 3000 kilometara.

Snimke s mjesta događaja prikazuju goleme stupove crnog dima koji se uzdižu u noćno nebo, dok su svjedoci izvijestili o "zasljepljujućem bljesku" i snažnoj eksploziji koja je potresla cijelu regiju. Lokalne vlasti potvrdile su da je u napadu ozlijeđeno najmanje 11 osoba, od kojih su tri hospitalizirane, piše the Sun.

‼️ Incredible footage capturing the exact moment an FP-5 Flamingo missile slams into Russia’s Votkinsk Machine-Building Plant – the facility behind the Iskander, Topol-M, RS-24 Yars, Bulava, Oreshnik and other missile systems. https://t.co/WoH3AVvD52 pic.twitter.com/0Jk0L2EZf3 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 25, 2026

Bijes ruskih ratnih kanala: "Kako je ovo moguće?"

Iako je regionalni čelnik Udmurtije, Alexander Brechalov, pokušao umanjiti štetu tvrdeći da su za napad krivi dronovi dugog dometa, ruski vojni blogeri nisu povjerovali u tu priču. Gnjevni zbog još jednog debakla protuzračne obrane, postavili su neugodna pitanja Kremlju.

"Bilo kakav udar ukrajinskih snaga na Udmurtiju otvara pitanja o organizaciji protuzračne obrane. Kako je moguće da je nešto preletjelo više od 1400 kilometara preko naše zemlje, zaobišavši sva područja protuzračne obrane?" objavio je jedan od popularnih ruskih kanala na Telegramu.

Napad na Votkinsk dolazi u trenutku kada ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski slavi velike pomake na bojišnici. U svom posljednjem obraćanju Zelenski je čestitao vojsci na, kako tvrdi, najvećim teritorijalnim dobicima u posljednjih nekoliko godina.

🔥 The Votkinsk plant in Russia, where Iskander missiles are produced, has just been struck. 1300km from the frontline. https://t.co/hSD3cfyyKw pic.twitter.com/29LGG7Q042 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 20, 2026

"Neću ulaziti u previše detalja, ali danas mogu čestitati našoj vojsci - svim obrambenim snagama - jer je do danas oslobođeno 300 četvornih kilometara", poručio je Zelenski.

Osvrnuo se i na ovaj napad na rusku tvornicu projektila.

"Neću reći koliko je raketa Flamingo ovaj put korišteno. Želim samo reći da su neke presrele ruske protuzračne obrane, neke nisu, i da je bilo izravnih pogodaka. Ali najvažnije je da su sve lansirane rakete dosegle cilj. Vjerujem da je to ključni uspjeh - pokazuje visoku kvalitetu i točnost", pohvalio je ukrajinski predsjednik domaći projektil.

Overnight, Ukraine carried out its deepest successful cruise missile strike of the war, hitting Russia's Votkinsky Plant, a ballistic missile manufacturer located almost 900 miles behind the front line.



Seen here, a salvo of Ukrainian Flamingo cruise missiles headed into Russia. pic.twitter.com/kCqAQXgx9M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 21, 2026

Zelenski je također rekao da Rusija "lovi" proizvodne pogone Flaminga i da su ruski napadi prisilili Ukrajinu da dugo čeka prije nego što obnovi proizvodnu liniju. Prema Zelenskom, planira se povećanje proizvodnje raketa, ovisno o financiranju i dostupnosti određenih komponenti.

Putin nastavlja s barbarskim napadima na civile

Kao odgovor na gubitke, Putin nastavlja sa svojom strategijom terora nad civilima. U subotu rano ujutro ruske snage napale su Odesu te ranile troje ljudi, uključujući dvoje djece – petogodišnjaka i 17-godišnju djevojku.

Satellite image of the aftermath of the strike on the Votkinsk Plant by FP-5 “Flamingo” missiles. A breach approximately 30 × 24 meters in size has been recorded in the roof of one of the workshops. https://t.co/rVuix8YsSm pic.twitter.com/RaTg1D4yTH — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 22, 2026

Zelenski je ranije oštro kritizirao oklijevanje dijela zapadnih saveznika, poručivši kako neće oprostiti nikome tko pokuša trgovati ukrajinskim teritorijem u zamjenu za mir s Putinom. Uz novi projektil Flamingo, Ukrajina šalje jasnu poruku: mir će se morati izboriti na bojišnici, ali i duboko iza neprijateljskih linija.