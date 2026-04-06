Ukrajina pregovara o razvoju novog sustava: "To će biti preokret u rješenjima zračne obrane"

Fire Point, proizvođač ukrajinskih krstarećih raketa Flamingo, pregovara s europskim tvrtkama o razvoju novog sustava protuzračne obrane do iduće godine, koji bi bio pristupačna alternativu za sustav Patriot koji je sve teže nabaviti, rekao je viši dužnosnik za Reuters.

Dok vlade nastoje osigurati obranu svojih zračnih prostora usred globalne nestabilnosti prouzročene ratovima u Ukrajini i Iranu, suosnivač i glavni dizajner Fire Pointa Denis Štilierman je rekao da tvrtka želi srezati cijenu presretanja balističkih projektila na manje od milijun dolara.

Štilierman je također kazao da Fire Point čeka odobrenje ukrajinske vlade za ulaganje bliskoistočnog konglomerata koji je procijenio vrijednost kompanije na 2,5 milijarde dolara, što će otvoriti vrata novim poslovnim prilikama, uključujući lansiranje satelita u nisku orbitu.

Više godina iskustva stečenog na bojištu u borbi protiv ruskih snaga Ukrajinu je učinilo vodećim inovatorom u obrambenoj tehnologiji niske cijene. Izbijanjem rata na Bliskom istoku, Kijev je iskoristio to iskustvo kako bi potpisao sigurnosne sporazume s vladama diljem regije.

Mnoge ukrajinske obrambene tvrtke sada žele izvoziti višak svojih kapaciteta i okoristiti se povećanim izdvajanjima za obranu u svijetu. Iako je vlada nedavno ublažila ratnodopska ograničenja za izvoz, svaki predloženi ugovor i dalje ovisi o strogim provjerama i državnom odobrenju.

"Preokret u rješenjima zračne obrane"

Ukrajina i mnoge druge zapadne zemlje uvelike ovise o američkim sustavima Patriot za zaustavljanje balističkih projektila.

No, raketa za Patriot ima sve manje usred njihovog korištenja na Bliskom istoku za obranu od iranskih napada, a jedini europski sustav za obranu od balističkih projektila, talijansko-francuski SAMP/T, proizvodi se u relativnom malom broju.

Sustav Patriot, koji proizvode Raytheon i Lockheed Martin, za obaranje balističkih projektila često iziskuje dvije ili tri protuzračne rakete od kojih svaka stoji nekoliko milijuna dolara, rekao je Štilierman.

"Ako to možemo smanjiti na manje od milijun dolara, to će biti preokret u rješenjima zračne obrane", kazao je u intervjuu.

"Namjeravamo presresti prve balističke projektile do kraja 2027.", dodao je.

Štilierman je odbio imenovati europske tvrtke uključene u razgovore o razvoju novog sustava, ali je rekao da je Fire Point "duboko zainteresiran" za suradnju u područjima radara, ciljanju projektila i komunikacijskih sustava, gdje kompaniji nedostaje stručnosti.

Fire Point, osnovan nakon ruske invazije 2022., najveći je proizvođač dalekometnih bespilotnih letjelica koje se koriste u većini napada duboko u ruskom teritoriju.

Proteklih mjeseci je njihova dalekometna krstareća raketa Flamingo također korištena za napade na ruska vojna postrojenja i tvornice oružja, uključujući tvornicu balističkih projektila gotovo 1400 kilometara od ukrajinske granice.