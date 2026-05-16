Pet do podne je za turističku sezonu: Tko od državnih tvrtki diže, a tko spušta cijene?

Svi u turističkom lancu moraju spustiti cijene od 10 do 20 posto – odjeknuo je apel ministra turizma. Pa je Dnevnik Nove TV prvi pitao premijera odnosi li se to i na državne tvrtke: Jadroliniju, Croatiju Airlines, Hrvatske ceste?

"Pa dobro znate i sami, imali smo stalno jeftinije cestarine sve ove godine. Ja ne znam sjećate li se vi ičega?" uzvratio je premijer protupitanje, a reporterka Dnevnika Nove TV ponovila mu je svoje.

"Imamo u Jadroliniji posebne cijene za hrvatske građane. Ja ne znam gdje vi živite, kome vi ovo pričate", opet je protupitao Andrej Plenković, a reporterka Dnevnika Nove TV ponovila mu je da je njegov ministar zatražio snižavanje cijena od svih.

"Dobro je rekao i svi vode računa o cijenama", izgubio je strpljenje predsjednik Vlade Andrej Plenković i zaključio raspravu.

No daleko od pojeftinjenja – zbog rasta troškova Jadrolinija je zatražila dizanje cijena karata. Potvrdila nam je to nadležna Agencija za obalni linijski pomorski promet koja definira cjenike.

"...dok su brodari koji održavaju trajektne linije Rapska plovidba d.d. i Jadrolinija uputili ovoj Agenciji zahtjeve za redovno povećanje cijena u visini od 4,8 posto", izvijestili su iz Agencije za obalni linijski pomorski promet.

A nakon našeg upita Vladi poslijepodne iz Jadrolinije stiže obrat.

"Jadrolinija je 23. travnja, prije upute Vlade RH za smanjenje cijena, uputila regulatoru, Agenciji za obalni linijski pomorski promet, zahtjev za korekciju cijena u iznosu stope inflacije od 4,8 posto, što je dio standardne zakonske procedure. Po eventualnom donošenju pozitivne odluke Upravnog vijeća Agencije, Jadrolinija će kao državni brodar, a uzevši u obzir sva trenutačna tržišna kretanja, troškove održavanja linija i popunjenost kapaciteta, donijeti odluku i voditi računa da se izbjegne bilo kakav rast cijena", priopćili su iz Jadrolinije.

Što će s cijenama, pitali smo i ostale državne tvrtke. Cestarine se neće mijenjati, poručuju iz Hrvatskih autocesta. Iste ostaju i cijene karata HŽ Putničkog prijevoza.

Jeftinije neće ni Croatia Airlines. U direktnom pitanju hoće li mijenjati cijene karata, poručuju da +8na to utječu troškovi goriva, sezona, rast pristojbi zračnih luka. Lopticu prebacuju na Zračnu luku Zagreb, koja od lipnja diže putničke pristojbe između 10 i 24 posto. Oni odgovaraju.

"Želim istaknuti da je cjelovita revizija cjenika odgađana dugo kako bi se pomoglo zračnim prijevoznicima u oporavku nakon pandemije. Određene naknade nisu povećavane još od 2019. godine. Sadašnje povećanje cijena ograničeno je na usklađivanje sa stopom inflacije u odnosu na prethodno povećanje", kazala je glasnogovornica Međunarodne zračne luke Zagreb Lidia Capković Martinek.

Od ostalih zračnih luka, samo iz Zadra potvrđuju da oni pristojbe zasad neće povećavati. Na apele struka i danas ponavlja da linearno spuštanje nema smisla jer bi značilo da su svi iste kvalitete.

"Ima li prostora za snižavanje cijena, ima možda 10 posto, međutim treba znati i da privatni iznajmljivači, velike hotelske kuće imaju ozbiljne operativne troškove, rast cijena energije, goriva. Sve upućuje na to da su možda cijene takve kako je tržište definiralo", objasnio je ekonomski analitičar Petar Vušković.

Ostaje pitanje kako napuniti blagajnu, a istodobno uskladiti troškove s potražnjom, očekivanjima – i realnosti.