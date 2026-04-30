VIDEO Ukrajinski dronovi gađali ključnu rusku rafineriju: Izdano upozorenje na kemijsku opasnost

Ukrajinski dronovi drugi su dan zaredom izveli napade na važnu rusku naftnu infrastrukturu u regiji Perm, više od 1500 kilometara unutar teritorija. Nakon udara izbili su požari, javljaju ruski i ukrajinski izvori.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o strateškoj naftnoj stanici kroz koju prolaze velike količine sirove nafte. Svaki spremnik na lokaciji može sadržavati i do 50.000 kubičnih metara nafte, zbog čega je ključan za skladištenje i transport energenata.

Napad je izveden dalekometnim dronovima, a ista lokacija bila je meta i dan ranije, piše Kyiv Post.

U dijelovima grada Perma u četvrtak je izdano upozorenje na kemijsku opasnost nakon drugog dana ukrajinskih napada dronova na industrijska postrojenja u široj regiji, iako su lokalni dužnosnici kasnije tvrdili da je upozorenje bilo samo test, unatoč tome što su stanovnici prijavili velike oblake dima i jak miris kemikalija u zraku.

Nakon udara, iznad područja Permske regije uzdigao se stup dima, a lokalne vlasti u nekim dijelovima regije zatvorile su škole.

More scenes from Russia's Perm region, today. pic.twitter.com/R3ikmDSO7R — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) April 30, 2026

Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivnije napada rusku energetsku infrastrukturu, uključujući rafinerije, skladišta i naftovode. Cilj je smanjiti ruske prihode od izvoza nafte, koji su ključni za financiranje rata.

Ovi napadi pokazuju i sve veći domet ukrajinskih bespilotnih letjelica, koje sada pogađaju ciljeve duboko unutar Rusije, uključujući industrijske objekte u udaljenim regijama poput Urala.

Prema službenim informacijama, u posljednjim napadima nije bilo poginulih ni ozlijeđenih, no materijalna šteta mogla bi biti značajna.