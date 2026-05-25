Novi obrat na suđenju bivšem policajcu zbog ubojstva studentice

Iako se na ponovljenom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. u Osijeku, u ponedjeljak očekivao završetak dokaznog postupka, suđenje će se, nakon novih dokaznih prijedloga, ipak nastaviti ispitivanjem dodatnih svjedoka.

Nakon čitanja materijalne dokumentacije iz sudskog spisa opunomoćenik obitelji Berak, odvjetnik Davor Ćavar predložio je da se kao svjedok ispita djelatnik hitne medicinske pomoći Luka Novaković, i to na okolnost psihofizičkog stanja okrivljenika nakon počinjenja kaznenog djela.

Ćavar smatra kako su neki ranije ispitani svjedoci različito, pa i potpuno suprotno iskazivali o toj okolnosti, pa da je stoga potrebno ispitati i ovoga svjedoka.

Smažilov odvjetnik Dražen Srb usprotivio se ispitivanju predloženog svjedoka smatrajući da je činjenično stanje po tom pitanju već utvrđeno te da je prijedlog usmjeren k odugovlačenju postupka.

Obrana je predložila da se, ako sud ipak prihvati prijedlog, ispitaju i preostala dva člana Hitne pomoći koja je došla na mjesto događaja. Sudsko vijeće prihvatilo je sve dokazne prijedloge, pa je iduću raspravu zakazalo za 8. lipnja, kada je predviđeno ispitivanje tri nova svjedoka.

Odvjetnik Srb izjavio je novinarima nakon ročišta kako su i danas bili spremni za iznošenje obrane i završne riječi te da će Smažil za iduće ročište 8. lipnja pripremiti pisanu obranu, koja će biti nadopunjena osvrtom na dokaze provedene u ponovljenom postupku.

Prošlogodišnjom presudom osječkog Županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud (VKS) u veljači 2026. godine ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje.

Na početku ponovljenog suđenja u ožujku 2026. Smažil je izjavio da se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo za koje ga se tereti te porekao da je imao namjeru počiniti kazneno djelo ubojstva.

Optužnica tereti Smažila da je 20. rujna 2023. oko 22 sata, u svom stanu u Osijeku, u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu, s kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja marke HS-9 ispalio hitac u glavu Mihaele Berak. Tako joj je zadao prostrijelnu ozljedu glave i vrata, s razdorom glavne vratne arterije, uslijed koje je umrla na mjestu zločina.

Iako je policija svog službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim naoružanjem, osječko županijsko tužiteljstvo nakon ispitivanja osumnjičenika to je prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora.

Prvo suđenje bilo je u cijelosti zatvoreno za javnost, što je tužiteljstvo zatražilo i u ponovljenom postupku, ali je sudsko vijeće to odbilo i odlučilo kako će javnost biti isključena samo tijekom čitanja iskaza svjedoka koji se odnose na osobni, obiteljski i intimni život žrtve.