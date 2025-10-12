Ukrajinci zaustavili žestoki ruski proboj, načelnik stožera elitne jedinice otkrio detalje: "Bilo ih je više od sto tisuća. Još uvijek koriste taktiku 'mlina za meso'..."

Ruske snage su 3. kolovoza pokrenule iznenadnu ofenzivu na istoku Ukrajine, probivši se oko deset kilometara unutar ukrajinskih linija prema Dobropilji – malom, ratom razorenom selu koje je prije rata bilo poznato po bogatim nalazištima ugljena.

Iako se borbe ondje nastavljaju, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je bitku za Dobropilliju proglasio uspjehom. "Vjerujemo da je ova operacija poremetila rusku ljetnu ofenzivu".

Kad su ukrajinski zapovjednici shvatili razmjere proboja, najdubljeg u više od godinu dana, hitno su premjestili elitne jedinice na to područje.

Među njima je bio Prvi korpus Azova Nacionalne garde Ukrajine, koji je preuzeo ključnu ulogu u protuofenzivi. Načelnik stožera te jedinice, potpukovnik Arsen "Lemko" Dmitrik, u razgovoru za The War Zone objasnio je kako je Ukrajina uspjela preokrenuti situaciju.

Proboj

Dmitrik je rekao da je u kolovozu to područje bilo jedna od najžešćih točaka cijele bojišnice. Ruske su snage, prema njegovim riječima, probile prvu ukrajinsku liniju obrane i ušle u taktičke položaje vojske.

"Neprijatelj je koristio snage 51. armije Ruske Federacije. Mornaričko pješaštvo i 8. ruska armija pridružili su se 51. armiji kako bi im pomogli u napadu. Bilo ih je više od 100.000", ispričao je.

Reports from many Ukrainian sources of a potentially catastrophic Russian breakthrough toward Dobropilla in Donetsk region, with advance Russian troops cutting off the Dobropilla-Kramatorsk road. Unless stopped rapidly this has the potential to have very serious consequences. pic.twitter.com/EydRGyFpjZ — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 11, 2025

Ukrajinska se obrana, kaže, oslonila na učinkovitu obavještajnu mrežu. "Naše je izvidništvo odradilo jako dobar posao. Zahvaljujući njemu, dobili smo neprijateljske planove napada".

Više od stotinu ukrajinskih zapovjednika koordiniralo je obranu, a početkom kolovoza uspostavljeno je zajedničko zapovjedno središte u kojem su djelovali zapovjednici različitih razina i rodova vojske. Dmitrik objašnjava da je zapovjedništvo bilo smješteno u bazi Azova, ali su svi doprinosili uspjehu.

Nove taktike

Iznimno važnu ulogu odigrala je i prilagodba taktike. Umjesto velikih formacija, Ukrajinci su koristili male jurišne skupine koje su napadale s više strana, čime su usporili rusko napredovanje. Dmitrik nije otkrivao broj vojnika ni oružja koje koriste jer operacija još traje, ali je rekao kako su na nekim sektorima bojišta neprijateljske postrojbe potpuno kapitulirale.

Što se tiče uporabe oklopa, Dmitrik ističe da Rusi sve rjeđe koriste tenkove, a sve više oklopna vozila i male jurišne skupine na motorima. "Tenkove koriste kako bi napravili rupu u našim obrambenim linijama. Nakon toga ubacuju pješaštvo u lakim vozilima. To zovemo 'tenkovska šaka'".

Unatoč tome, Dmitrik ističe da Rusija i dalje koristi taktiku mlina za meso. "Svaki dan ruska vojska gubi stotine ljudi, šalju ih pješice ili na motociklima. To je mlin za meso".

Napade uglavnom podupiru topništvo i dronovi, dok zrakoplovstvo gotovo da ne sudjeluje. "Neprijatelj pokušava napadati za kišnog vremena, kada se zrakoplovi ne mogu koristiti. Tada naši dronovi ne mogu letjeti", nadodao je.

Dron Foto: Afp

Na pitanje kako se Ukrajinci brane, Dmitrik je objasnio da koriste fizičke prepreke, rovove, minska polja i daljinsko miniranje, ali i veliku flotu dronova.

Još nije gotovo

Procjenjujući situaciju na bojištu, Dmitrik kaže da je ruska operacija kod Dobropilje neuspješna. "Neprijatelj je zaustavljen. Ali, da budem točan, nije gotovo. Ruska operacija na tom dijelu fronte nije uspješna".

Na pitanje može li Rusija pokrenuti novu, veću ofenzivu, Dmitrik odgovara da imaju sposobnost za to, ali ne u razmjerima s početka kolovoza. "Od 3. kolovoza poginulo je 5000 ruskih vojnika. Ne brojimo ranjene. Uništili smo stotine njihovih vozila i različite opreme, a tisuće su ranjene".

Dodaje i da je u ukrajinskom zarobljeništvu trenutno oko 80 ruskih vojnika, dok gubitke Azova nije želio komentirati.

Nakon što je ruski prodor prema Dobropilliji zaustavljen, pritisak se sada preusmjerava na Pokrovsk, oko 20 kilometara južnije. "Glavni fokus neprijatelja je na napredovanju prema sektoru Pokrovska", zaključio je.