Rusija je u ponedjeljak pokrenula val raketnih napada na gradove diljem Ukrajine. U napadima je ubijeno najmanje 36 civila, dok neki mediji napominju da je brojka veća od 40. Među brojnim pogođenim zgradama je i glavna dječja bolnica u Kijevu, gdje se urušilo krilo u kojem se liječe mali onkološki pacijenti.

Potresne slike roditelja koji su s bebama i malom djecom u naručju stajali ispred bolnice obišle su svije, a ukrajinska vlada utorak je proglasila danom žalosti zbog jednog od najgorih zračnih napada od početka rata.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako se opet pokazalo da Ukrajina hitno treba nadogradnju svoje protuzračne obrane za što je pomoć zatražio od svojih zapadnih saveznika.

In Ukraine today, 37 people were killed, three of whom were children, and 170 were injured, including 13 children, as a result of Russia’s brutal missile strike.



A Russian missile struck the largest children's hospital in Ukraine, targeting young cancer patients. Many were… pic.twitter.com/V1k7PEz2rJ