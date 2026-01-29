Ukleta vila traži vlasnika: Povezuju je sa sedam smrtnih slučajeva, tragično skončali i basist i menadžer slavnog benda

Na jednom od najpoznatijih dijelova Velikog kanala, u venecijanskoj četvrti Dorsoduro, palača Ca' Dario već stoljećima se smatra jednom od najzagonetnijih građevina. Godinama je prazna, nije uspjela pronaći novog vlasnika, a lokalne legende kažu da je – ukleta.

Nazvana po svom prvom vlasniku, Giovanniju Dariju, diplomatu koji je proglašen herojem nakon što je osigurao mirovni sporazum s Osmanskim Carstvom, palača je tijekom stoljeća bila dom plemićima, trgovcima, pa čak i britanskim rock zvijezdama. Godine 1908. naslikao ju je Claude Monet tijekom svog putovanja u Veneciju, a godinu dana kasnije spomenuo ju je i Henry James u svom putopisu Talijanski sati.

No, prostrana vila, koja ima devet spavaćih soba, osam kupaonica i velike sobe ispunjene freskama, pokazala se kao pravi izazov za prodaju. I to ne zbog cijene od 20 milijuna eura.

U ukletu palaču nitko ne želi useliti jer je niz vlasnika i gostiju prerano skončao, a u nekim slučajevima umro i nasilnom smrću.

Ca'Dario u Veneciji Foto: Getty Images

Prodaja tvrdog oraha i arhitektonskog dragulja sada je povjerena venecijanskoj podružnici Christie's International Real Estate i Engel & Völkers. Navode kako se palača može pohvaliti gotičkim lukovima, antiknim Murano lusterima i lođom, a istovremeno ističe njezinu lokaciju u susjedstvu skrivenom od gužve.

Svatko tko joj se približi - umire

Priča kaže da se palača povezuje s najmanje sedam smrti, od kojih je najstrašnija bila 1970. godine kada je njezin tadašnji vlasnik, grof Filippo Giordano delle Lanze, ubijen unutar njezinih zidina. Ubio ga je njegov partner, mornar koji je pobjegao u London, a kasnije je i sam ubijen.

Kristopher Kit Lambert, tadašnji menadžer grupe The Who, kupio je palaču sljedeće godine. Iako je tvrdio da ga njezino prokletstvo nije smetalo, navodno je prijateljima rekao da je spavao izvan nje kako bi pobjegao od duhova. Ipak, lokalno stanovništvo krivi baš prokletstvo palače za njegov ulazak u svijet droge, financijsku krizu i smrt u Londonu 1981. nakon što je pao niz stepenice.

Nakon njega, tijekom 80-tih godina prošlog stoljeća palaču je kupio talijanski financijer Raul Gardini, koji se upleo u veliki korupcijski skandal i počinio samoubojstvo u Milanu 1993. godine.

Legende također aludiraju na to da je palača donosila nesreću onima koji su tamo provodili odmor ili su joj se samo približili. Mario Del Monaco, operni pjevač, planirao je kupiti imanje 1964. godine, ali se predomislio nakon što je doživio tešku prometnu nesreću na putu da je razgleda. John Entwistle, basist grupe The Who, umro je u SAD-u 2002. godine, tjedan dana nakon što je unajmio ukletu palaču.

Ca' Dario je nakon toga uglavnom bila zapuštena, a iako je privukla interes nekih potencijalnih kupaca koji su uživali u njezinoj arhitekturi, među kojima se pričalo da je bio i Woody Allen, nitko se nije odlučio na kupnju upravo zbog sablasne povijesti palače, piše Guardian.

Godine 2006. zgradu je kupila američka tvrtka u ime njezinog sadašnjeg vlasnika, čiji identitet nije objavljen. Cijelo vrijeme građevina je prazna.

Arnaldo Fusello, generalni direktor Christie'sa u Veneciji, rekao je da Mlečani vole pričati dobre priče, posebno turistima. Također je ukazao na stotine stanovnika tijekom stoljeća koji su u palači doživjeli duboku starost, uključujući Darija, koji je umro prirodnom smrću u 80. godini života. Fusello je uvjeren da će zgrada prevladati svoju jezivu povijest i da će pronaći novog vlasnika.

Davide Busato, povjesničar u Veneciji, rekao je da su glasine započele 1970-ih, ali su se proširile nakon Gardinijevog samoubojstva, što je izazvalo medijsku buru.

Busato je rekao da je Venecija puna povijesnih zgrada u kojima su se događala ubojstva i samoubojstva, a u kojima se danas nalaze luksuzni hoteli. "Kao i sa svim legendama, one koje okružuju Ca' Dario malo se pomiješaju – pripovjedači uzimaju nekoliko konkretnih činjenica i preuveličavaju ih."