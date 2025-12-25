Uhićeni dekan Stomatološkog fakulteta i glavna prosvjetna inspektorica, pod istragom i ministrica

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhitili su 25. prosinca dekana Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu Muhameda Ajanovića i glavnu prosvjetnu inspektoricu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalilu Hakalović. Uhićeni su zbog sumnji na zloupotrebu položaja ili ovlasti, a po nalogu Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo.

Ajanović, kako se navodi u priopćenju Tužiteljstva, tereti se da je počinio kazneno djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, dok se Hakalović tereti da je počinila kazneno djelo zloupotreba položaja ili ovlasti koje su oboje poduzimali.

Također, istragom su obuhvaćene i ministrica Ministarstva za znanost, visoko obrazovanje i mlade KS Adna Mesihović i pomoćnica ministrice Dženita Viteškić koje se terete za kazneno djelo zloupotreba položaja ili ovlasti. Tužiteljstvo ih sumnjiči za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, odnosno nezakonito zapošljavanje u tom Ministarstvu, javlja Radio Slobodna Europa.

Nakon uhićenja u travnju ove godine i boravka u pritvoru obje su u lipnju puštene da se brane sa slobode, uz mjere zabrane sastajanja sa svjedocima. Prethodno je policija pretražila njihove urede i stanove, po nalogu Tužiteljstva Kantona Sarajevo i naredbi Općinskog suda u Sarajevu.

"Predmet istrage Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo se odnosi na više radnji koje je poduzimao Ajanović zajedno s Hakalović, Mesihović i Viteškić, kako bi sebi osigurao nezakonito produženje mandata", priopćeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Ajanović je, kako navodi tužiteljstvo, koristio svoje prijateljske veze s Mesihović, Viteškić i Hakalović, kako bi preko njih osigurao donošenje potrebnih mišljenja i instrukcija Ministarstva, a koje su mu omogućavale neraspisivanje natječaja za izbor dekana i ostajanje na funkciji.



Skupština Kantona Sarajevo (KS) u listopadu je razriješila Mesihović s mjesta ministrice za znanost, visoko obrazovanje i mlade.