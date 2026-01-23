Uhićena klimatska Shakira: Planirala napad na zrakoplov europskog čelnika

Gotovo filmska akcija odvila se u noći sa srijede na četvrtak na aerodromu u njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija.

Troje klimatskih aktivista uspjeli su ući na područje aerodroma Arnsberg-Menden, a cilj im je bila vrlo specifična meta – privatni avion njemačkog kancelara Friedricha Merza.

Poput scena iz filma, aktivisti su prvo prorezali ogradu, a zatim se prišuljali zrakoplovu. Njihov plan bio je poprskati zrakoplov ružičastom bojom i onesposobiti ga za letenje, no primijećeni su te je odmah pozvana policija, koja je uhitila dvije žene i jednog muškarca u dobi od 23, 28 i 56 godina.

Svo troje su njemački državljani povezani s klimatskim aktivistima. Među uhićenima je i aktivistica Anja Windl (28), poznata kao Klimatska Shakira, koja je postala poznata po prethodnim prosvjedima koje je održavala u Beču, kada se lijepila za ulice.

Klimatska Shakira Foto: Afp

Klimatski aktivisti u četvrtak ujutro preuzeli odgovornost za incident. U izjavi su pojasnili kako su pokušali prizemljiti privatni zrakoplov Friedricha Merza kao dio prosvjeda. "Plan je bio trajno onesposobiti zrakoplov bojanjem u ružičasto”, stoji u pisanoj izjavi, prenosi Heute.

Kancelaru su donijeli bicikl kao klimatski prihvatljivo prijevozno sredstvo, a na transparentu kojeg su donijeli pisalo je "Mobilnost za sve, ne samo za superbogate!”

Policija odvodi klimatsku Shakiru Foto: Afp

Shakira je u izjavi istaknula da oni djeluju u samoobrani. "Klimatska katastrofa eskalira. Glad, vrućina i prirodne katastrofe koštaju ljude života, a istovremeno Friedrich Merz leti okolo u vlastitom avionu. Kancelar, od svih ljudi, bi trebao biti primjer svima nama".

Troje aktivista tereti se za neovlašteni ulazaka na posjed i oštećenje imovine. Brane se sa slobode.