Uhićena klimatska Shakira: Planirala napad na zrakoplov europskog čelnika

Gotovo filmska akcija odvila se u noći sa srijede na četvrtak na aerodromu u njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija.
Troje klimatskih aktivista uspjeli su ući na područje aerodroma Arnsberg-Menden, a cilj im je bila vrlo specifična meta – privatni avion njemačkog kancelara Friedricha Merza.
Poput scena iz filma, aktivisti su prvo prorezali ogradu, a zatim se prišuljali zrakoplovu. Njihov plan bio je poprskati zrakoplov ružičastom bojom i onesposobiti ga za letenje, no primijećeni su te je odmah pozvana policija, koja je uhitila dvije žene i jednog muškarca u dobi od 23, 28 i 56 godina.
Svo troje su njemački državljani povezani s klimatskim aktivistima. Među uhićenima je i aktivistica Anja Windl (28), poznata kao Klimatska Shakira, koja je postala poznata po prethodnim prosvjedima koje je održavala u Beču, kada se lijepila za ulice.
Klimatska Shakira
Foto:
Afp
Klimatski aktivisti u četvrtak ujutro preuzeli odgovornost za incident. U izjavi su pojasnili kako su pokušali prizemljiti privatni zrakoplov Friedricha Merza kao dio prosvjeda. "Plan je bio trajno onesposobiti zrakoplov bojanjem u ružičasto”, stoji u pisanoj izjavi, prenosi Heute.
Kancelaru su donijeli bicikl kao klimatski prihvatljivo prijevozno sredstvo, a na transparentu kojeg su donijeli pisalo je "Mobilnost za sve, ne samo za superbogate!”
Policija odvodi klimatsku Shakiru
Foto:
Afp
Shakira je u izjavi istaknula da oni djeluju u samoobrani. "Klimatska katastrofa eskalira. Glad, vrućina i prirodne katastrofe koštaju ljude života, a istovremeno Friedrich Merz leti okolo u vlastitom avionu. Kancelar, od svih ljudi, bi trebao biti primjer svima nama".
Troje aktivista tereti se za neovlašteni ulazaka na posjed i oštećenje imovine. Brane se sa slobode.