"Tata, nemoj dopustiti da umrem": Banda ubila pogrešnog mladića, izboli ga noževima, škarama i bocama

Hladnokrvno ubojstvo 22-godišnjeg Gianluce Ibarre Silvere potreslo je talijanski Milano i unijelo strah da se ozloglašena banda, koja je poznata po brojnim krvavim kaznenim djelima, vratila terorizirati grad. Članovi ove, originalno srednjoameričke bande, poznati su po tome što su 2015. mačetama unakazili konduktera vlaka Trenord, a godinu dana kasnije ubili 18-godišnjaka u zasjedi u tramvaju.

Gianlucu Ibarra Silveru je u srijedu navečer na milanskom kolodvoru Certosa nasmrt izbola skupina od dvadesetak mladića, koji su na sebi imali tetovaže bande MS13. S njime su bili njegov brat i prijatelj.

Rekao mi je: "Tata, nemoj dopustiti da umrem"

"Čuo sam vrisak. Potrčao sam tamo, ali bilo je prekasno. Bilo je prekasno", rekao je Wilmer Ibarra, otac ubijenog Gianluce.

Očajni otac neprestano je ponavljao da ne može prihvatiti ono što se dogodilo, a posebno s obzirom na to da mu je prije tri godine tijekom poroda preminula kćer.

Gianluca se, objašnjava, upravo vratio s njim s posla. "Bio je vrijedan radnik, dobar momak, nikoga nije ozlijedio", kaže dok mu se glas lomi, piše tgcom24.

Prema ocu, neposredno prije napada, obitelj je susrela skupinu mladića ispred postaje: "Ponašali su se arogantno, izrađivali su simbole rukama i govorili da su kraljevi tog područja". Ubrzo nakon toga dvojica braće ponovno su ih sreli kada su se uputili prema postaji kako bi se vratili kući.

Gianfranco, brat ubijenog mladića, pokušavao je spasiti brata, ispričao je otac.

"Dva puta mu je pomogao da ustane dok su bježali. Treći put nije uspio", rekao je. I dok je Gianluca bio na tlu, njegov brat je navodno ostao uz njega dok nije stigla pomoć. "Stalno je govorio: 'Ne želim umrijeti.'"

Otac je ispričao i da je, čim je čuo krike, shvatio da se radi o njegovoj djeci, a kada je stigao do perona, Gianluca je već bio ozlijeđen

"Uboli su ga noževima, škarama i slomljenim bocama. Imao je desetke rana", prisjetio se otac.

Nakon toga dolazi najbolnije sjećanje, ono koje mu se iznova i iznova vraća: "Rekao mi je: 'Tata, nemoj dopustiti da umrem.' Rekao sam mu da izdrži, da bude jak", kazao je otac koji nije smogao snage ući u mrtvačnicu identificirati svog sina.

"Ne želim ga se sjećati ovakvog. Posljednja slika koju želim zadržati je slika njega kako se smiješi kod kuće", priznao je.

Napadači su se nakon ubojstva razbježali.

Teorija istražitelja

Gianluca nije imao veze s bandama ili kriminalnim skupinama.

Hipoteza istražitelja je da se radilo o zamjeni identiteta. Naime, ranije tog dana, oko 15 sati, dogodila se tučnjava između skupine srednjoameričkih mladića. Prema svemu što su svjedoci ispričali istražiteljima, vjerojatno je da se radilo o osveti, ali je banda zamijenila Gianlucu za drugu osobu.

To bi objasnilo i kako se odjednom na peronu našlo toliko članova bande. Naime, obitelj je srela samo šest pripadnika MS13, a kasnije ih se na peronu pojavilo barem tri puta više. Uz podršku "pojačanja" koje je u tom trenutku sišlo s vlaka, krenuli su u napad na 22-godišnjaka.

"Prvi put smo naišli na skupinu koja nas je napala kada smo pratili mog oca kući. Rekli su nam da su 'kraljevi ', ali mi smo ih ignorirali i otišli. Kasnije su nas vidjeli na stanici i odmah su krenuli prema nama vičući na španjolskom", rekao je policiji 20-godišnji Gianfranco, a prenosi Il Giornale d'Italia.

Ubod u nogu, koji je Gianluci prekinuo femoralnu arteriju, bio je smrtonosan. Željeznički policajci stigli su na mjesto događaja i pronašli ga ranjenog, kako krvari i bez svijesti. Na mjestu zločina pronađene su i krhotine stakla. Gianluca je umro ubrzo nakon dolaska u bolnicu Fatebenefratelli, dok je mlađi brat žrtve liječen zbog manjih ozljeda na rukama i nogama.