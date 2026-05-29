VIDEO/FOTO Nakon napada ruskog drona u europskoj zemlji, saveznici zbijaju redove: "NATO je spreman..."

Ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galatiju, nedaleko od granice s Ukrajinom.

U incidentu koji se dogodio u petak izbio je požar u stanu na 10. katu nakon što je dron udario u krov zgrade i eksplodirao, priopćila je rumunjska agencija za hitne slučajeve. Dvije osobe dobile su liječničku pomoć na licu mjesta, a evakuirano je 70 ljudi.

Državna novinska agencija Agerpres pozvala se na informacije agencije za hitne intervencije Galatija koja je izvijestila da su u bolnicu prevezeni žena i njezino dijete, a dvije su osobe zbrinute na mjestu incidenta zbog napadaja panike.

Dječak 814) koji je ozlijeđen nakon udara drona u zgradu nalazi se na Odjelu kirurgije u dječjoj kliničkoj bolnici u Galațiju. Zadobio je opekline na podlakticama i nema respiratornih problema, objavilo je rumunjsko ministarstvo zdravstva.

On i majka zadobili su opekline prvog i drugog stupnja dok su bježali kroz požar koji je izbio u hodniku nakon eksplozije.

Zamjenik ministra unutarnjih poslova Raed Arafat, zadužen za funkcioniranje Agencije za hitne intervencije, rekao je privatnoj televizijskoj postaji Digi24 da je dron pogodio stubišta zgrade i oštetio pet automobila.

Poslana dva borbena zrakoplova F-16

"Prve informacije s terena ukazuju na to da je cijeli teret drona Geran 2, ruskog porijekla, eksplodirao pri udaru", priopćilo je Ministarstvo obrane.

Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je poslalo dva borbena zrakoplova F-16 i vojni helikopter kako bi pratili napad uz napomenu da su piloti ovlašteni da obore sve dronove. Stanovnici pograničnih okruga Braila, Galatija i Tulcea upozoreni su da se sklone.

"Teško kršenje međunarodnog prava"

Rumunjski brigadni general Gheorghe Maxim na konferenciji za medije rekao je da se dron u rumunjskom zračnom prostoru zadržao četiri minute, leteći pritom nisko, što je na radaru otežavalo njegovo otkrivanje. Rekao je i da je američki sustav protiv dronova Merops operativan u Rumunjskoj, ali da je prerizično koristiti ga u gradu.

Rumunjska ministrica vanjskih poslova Oana Toiu nazvala je incident teškim kršenjem međunarodnog prava i rekla da je Bukurešt zatražio mjere ubrzanja prijenosa sposobnosti za borbu protiv dronova u Rumunjsku. Istaknula je i da je ruski veleposlanik pozvan u ministarstvo vanjskih poslova.

"Rusija je kriva za udar drona, čvrsto ćemo odgovoriti"

Tumunjski predsjednik Nicușor Dan najavio je "čvrst odgovor" Rusiji i hitno sazvao sjednicu Vrhovnog vijeća za obranu zemlje (CSAT): "Sazvao sam sjednicu kako bismo razmotrili implikacije najozbiljnijeg incidenta koji je pogodio nacionalni teritorij od početka agresorskog rata Ruske Federacije protiv Ukrajine. Poduzet ćemo razmjerne mjere protiv Ruske Federacije."

"Moje su misli prije svega s ozlijeđenima, njihovim obiteljima i stanarima koji su u svojim domovima proživjeli stravične trenutke. Zahvaljujem im na smirenosti kojom su reagirali i uvjeravam ih u punu potporu rumunjske države", dodao je.

"Događaj bez presedana zahtijeva čvrst, koordiniran i primjeren odgovor - na nacionalnoj, savezničkoj i međunarodnoj razini. S punom odlučnošću izjavljujem da potpunu odgovornost za ovaj incident snosi Ruska Federacija. Ovo što se danas dogodilo u Galațiju izravna je posljedica agresorskog rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine, neodgovornog i neselektivnog načina na koji Moskva koristi ove oružane sustave u neposrednoj blizini granica NATO-a, kao i sustavnog prezira prema međunarodnom pravu. Nema nikakve dvojbe oko počinitelja i uzroka ove agresije", poručio je Dan.

"Prijeđena crvena linija"

"Ruski agresorski rat prešao je još jednu crvenu liniju. Ruski napad dronom pogodio je gusto naseljeno područje u Rumunjskoj i ozlijedio civile. Na teritoriju Europske unije. U potpunosti stojimo uz Rumunjsku i njezine građane. Dok nastavljamo jačati naše sigurnosne i odvraćajuće kapacitete, posebno na našoj istočnoj granici, nastavit ćemo pojačavati pritisak na Rusiju", napisala je šefica Europske komisije (EK) Ursula von der Leyen i najavila da se priprema 21. paket sankcija protiv Rusije.

Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas rekla je da incident s dronom u Galațiju predstavlja očito i teško kršenje suvereniteta Rumunjske i europskog zračnog prostora.

Šefica europske diplomacije objavila je da je razgovarala s rumunjskom ministricom vanjskih poslova kako bi prenijela punu solidarnost EU-a s Rumunjskom: "Moskvi se ne smije dopustiti da krši europski zračni prostor bez posljedica."

Kallas je također rekla da su se ministri vanjskih poslova EU-a dan ranije obvezali pojačati pritisak na Rusiju, povećati potporu Ukrajini i ulagati u jačanje europskih obrambenih sposobnosti.

Rusko ministarstvo obrane nije zasad komentiralo incident.

"Neodgovorno ponašanje Rusije predstavlja opasnost za sve nas"

NATO je spreman braniti svaki pedalj svojega teritorija, poručio je u petak glavni tajnik Saveza Mark Rutte.

"Neodgovorno ponašanje Rusije predstavlja opasnost za sve nas", napisao je na društvenoj mreži X i dodao: "Protekla noć još je jednom pokazala da posljedice ruskog nezakonitog agresorskog rata ne staju na granici. Nastavit ćemo jačati svoje odvraćanje i obranu te nastaviti podupirati Ukrajinu dok se brani od ruske agresije."

Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker osudio je neodgovoran upad: "Stojimo uz Rumunjsku, našu saveznicu u NATO-u, i osuđujemo ovaj neodgovorni upad na njezin teritorij. Branit ćemo svaki četvorni centimetar teritorija NATO-a."

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha poručio je da udar drona u zgradu u Rumunjskoj još jednom pokazuje da ruska agresija predstavlja stvarnu prijetnju crnomorskoj regiji i cijeloj Europi: "Jačanje potpore Ukrajini i povećanje pritiska na agresora, uključujući strože sankcije, i dalje su ključni za obnovu mira i sigurnosti u regiji."

Dodao je da je jačanje ukrajinske protuzračne obrane također strateška zadaća, ne samo radi zaštite Ukrajine nego i radi smanjenja rizika za susjedne zemlje: "Ukrajina čvrsto stoji uz Rumunjsku. Spremni smo blisko surađivati kako bismo ojačali zaštitu od takvih prijetnji."

Pojačavanje napetosti na istočnom krilu NATO-a

Incident u Rumunjskoj, članici Europske unije, vjerojatno će pojačati napetosti na istočnom krilu NATO-a u vrijeme kad su ukrajinski saveznici zabrinuti zbog ruskog rata protiv susjeda koji se prelijeva preko njezinih granica.

Ukrajinski dronovi posljednjih tjedana zalutali su u zračni prostor baltičkih zemalja, sijući zbunjenost i pojačavajući napetosti s Rusijom.

Rumunjska, koja s Ukrajinom dijeli kopnenu granicu dugu 650 kilometara, doživjela je 28 kršenja zračnog prostora otkad je Moskva počela s napadima na kijevske luke s druge strane Dunava, objavilo je rumunjsko ministarstvo obrane.

Pronađen ranije još jedan dron

U zasebnom incidentu, oko mjesta Basesti u okrugu Maramures na sjeverozapadu Rumunjske pronađen je dron bez eksplozivnog punjenja, a područje je osigurano, izvijestila je državna televizijska postaja TVR kasno u četvrtak, pozivajući se na lokalne vlasti.

Vlasti istražuju porijeklo drona, za koji se u izvještaju navodi da mu je raspon krila od oko tri metra. Istražuje se kako se našao u tome području, dodao je TVR.

Lokalne vlasti na jugu Ukrajine u međuvremenu su izvijestile da je rano u petak nekoliko dronova napalo luku Izmail u Odeskoj regiji. Izmail se nalazi blizu rumunjske granice. Ondje je najveća ukrajinska luka na Dunavu koja je česta meta strateških napada.

Galati je posljednji put pogođen u travnju kad je dron oštetio električni stup i aneks kuće, zbog čega je stanovništvo evakuirano. Dužnosnici su izvukli dron kako bi daljinski detonirali njegov neeksplodirani teret.