Policija ga zbog lažnih prijava prati kamo god da ode: "To je zastrašujuće, stječemo dojam da ga se uhodi"

Ne prestaje noćna mora Vinka Dolića i njegovih bližnjih. Intervencije policije i lažne dojave za nasilje, ubojstva i bombe još uvijek ih prate kamo god da odu. Toj obitelji život zagorčava netko tko putem aplikacije MUP-a anonimno šalje stotine lažnih dojava.

"Zastrašujuće je da se zloupotrebljava jedna policijska aplikacija koja je tu u svrhu zaštite građana", u razgovoru s reporterkom Provjerenog Jelenom Rastočić istaknuo je Nenad Grof, Dolićev odvjetnik.

Kamo god da odu, lažne prijave ih prate.

"Jedan vikend smo se naglo odlučili otići u Opatiju. I odmah su u subotu navečer bile dvije dojave da tučemo dijete, da maltretiramo dijete, da vičemo na njega", ispričao je Vinko.

Lažne dojave putem MUP-ove aplikacije počele su krajem siječnja. Vinko je više puta policiju upozoravao da je upravo on zajednički nazivnik svim naizgled nepovezanim intervencijama u Zagrebu i Lipiku, ali počinitelj zasad nije pronađen.

Može li netko zaista ostati anoniman?

Etički haker Leon Juranić ističe da u digitalnom svijetu nije moguće ostati potpuno anoniman.

"To ovisi o razini znanja koje imate o digitalnom svijetu, ali potpuna anonimnost ne postoji. Za MUP-ovu aplikaciju ne mogu točno reći jer ne znam detaljne informacije, ali sam prilično siguran da aplikacija bilježi IP adresu, odnosno internetsku adresu s kojom se netko spaja", naveo je.

"To je vjerojatno anonimno do neke razine, ali ne vjerujem da ne mogu doći do IP adrese osobe koja je to poslala u njihov sustav", dodao je.

Ekipa Provjerenog od policije je zatražila odgovore na pitanja što je u ovom slučaju učinila otkako smo je prošli put kontaktirali, prilikom izrade priloga u travnju. Policija nije dala ni izjavu ni pisani odgovor.

Vinko ima svoje sumnje o tome tko im zagorčava život, što javno ne smije reći da ne bi utjecao na istragu. Iz sadržaja dojava jasno je, kaže Vinko, da iza ovog stoji netko tko je upoznat sa svim njegovim navikama, prijateljima i obitelji, s detaljima njihovih prostora u kojima žive i rade.

Agonija ne prestaje

Agonija njegove obitelji traje već gotovo pola godine.

"Stječemo dojam da ga se uhodi i prati. Prijave nisu samo na njegovoj adresi, nego širom Zagreba i u drugim gradovima. To je još jedan zastrašujući moment", rekao je Grof.

"Dakle, znamo svi da ovakve situacije sasvim sigurno iziskuju nekakva novčana sredstva i tehnološke mogućnosti koje ne posjeduje svatko. I tu nas upravo plaši činjenica da netko ima takve mogućnosti i takve resurse da to čini", dodao je.

Rješenje koje bi ovu obitelj zadovoljilo je da istražitelji stanu na kraj onima koji pod plaštem anonimnosti maltretiraju i policiju i njih. Prema zakonu, Državno odvjetništvo ima šest mjeseci za odluku što će biti s ovim slučajem. To je još nekoliko mjeseci koje ovi ljudi trebaju živjeti osvrćući se preko ramena i strahujući zbog čega će im policija ponovno pozvoniti na vrata.

Više o ovoj priči možete pogledati u prilogu reporterke Provjerenog Jelene Rastočić.