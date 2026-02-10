Pala krvava banda: Policija uhitila 34 člana Los Pulposa, pao i šef

U ponedjeljak su čileanske vlasti objavile uhićenje 34 osumnjičene osobe koje se povezuju s peruanskom bandom Los Pulpos, objavila je francuska novinska agencija afp.

Od početka godine su trajale intenzivne operacije čileanske policije, a s posljednjim činom se navodi da je praktički razbijena ova kriminalna organizacija. Među uhićenima je i vođa bande, izjavio je Cristian Sepulveda, prvi čovjek koji je vodio borbu protiv organiziranog kriminala.

"Možemo sa zadovoljstvom reći da je ova kriminalna organizacija, koja je djelovala i u Santiagu, praktički razbijena", bile su riječi Luisa Cordera, čileanskog ministra sigurnosti, na konferenciji za novinare.

Od 34 uhićene osobe 32 su peruanski državljani, jedan je Čileanac, dok nacionalnost posljednjega nije navedena.

Od 2021. godine čileanska policija je ukupno uhitila 50 osoba povezanih s Los Pulpos organizacijom otkada je otkrivena njihova prisutnost u glavnom čileanskom gradu.

Premda se Čile smatra najsigurnijom državom u Južnoj Americi kriminal se povećao u posljednjem desetljeću.