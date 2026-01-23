Ubijene stotine pasa lutalica u mjesec dana, vlasti pokrenule istragu: Mještani sumnjaju na jednu stvar

Vlasti u južnoj indijskoj saveznoj državi Telangana pokrenule su istragu nakon što su u posljednjih mjesec dana u najmanje šest sela ubijene stotine pasa lutalica.

Policija navodi da je dosad potvrđeno najmanje 354 ubijenih pasa te da je u vezi s nekim slučajevima uhićeno devet osoba.

Aktivisti za zaštitu životinja rekli su da su psi ili otrovani ili usmrćeni smrtonosnim injekcijama, no policija kaže da čeka forenzička izvješća kako bi se utvrdila točna metoda.

Mještani tvrde da su ubojstva povezana s obećanjima kandidata tijekom nedavnih lokalnih izbornih kampanja da će se riješiti pasa lutalica i majmuna. Ubojstva su se dogodila u trenutku kada se u Indiji vodi šira rasprava o životinjama lutalicama, a najviši sud u zemlji razmatra peticije o uklanjanju pasa s ulica, uključujući u glavnom gradu Delhiju. Ipak, ubojstva u ovako velikom razmjeru rijetka su i izazvala su ogorčenje.

Životinje lutalice, ponajviše psi, ali i goveda i majmuni - smatraju se trajnim problemom u mnogim dijelovima Indije, gdje ih se često okrivljuje za napade na ljude, štete na usjevima i prometne nesreće, javlja BBC.

Problem se pripisuje kombinaciji čimbenika, uključujući nedostatke u programima sterilizacije i cijepljenja, gomilanje otpada, napuštanje životinja, smanjenje šumskih staništa i neujednačenu provedbu zakona.

Iako su psi lutalice često duboko utkani u svakodnevni život i stvaraju snažne veze s lokalnim zajednicama, aktivisti za prava životinja često upozoravaju na okrutnost prema njima, ističući da kazne u zemlji nisu dovoljno stroge.

U kolovozu prošle godine sud je naložio vlastima u Delhiju i okolici da u roku od dva mjeseca uklone sve pse lutalice s ulica i smjeste ih u skloništa. Nakon masovnih prosvjeda sud je izmijenio odluku te zatražio da se životinje imuniziraju i cijepe prije nego što se vrate u svoja naselja.

Aktivisti za zaštitu životinja tvrde da je broj ubijenih pasa znatno veći od onoga što je policija dosad potvrdila.

Neki stanovnici, međutim, brane ubojstva.

Raju, sin predsjednika sela Arepally, rekao je da su ubijani samo bijesni psi, tvrdeći da su bili bolesni, agresivni te da su uzrokovali prometne nesreće i teške ozljede.

Drugi stanovnik, Vijay, rekao je da je većina mještana podržala odluku, navodeći strah od ugriza i bolesti.

Prema podacima savezne vlade, Telangana je u 2024. godini zabilježila gotovo 122.000 slučajeva ugriza pasa, no u istom razdoblju nije zabilježena nijedna smrt povezana s bjesnoćom nakon ugriza.

Ubojstva pasa poklopila su se i s drugim navodnim incidentima u Telangani koji uključuju životinje lutalice, uključujući slučaj u kojem je više majmuna pronađeno mrtvo ili u kritičnom stanju nakon što su navodno uspavani sredstvima za omamljivanje i ostavljeni uz autocestu u okrugu Kamareddy.