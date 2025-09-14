Tri školarke nestale nakon nastave: U tijeku je velika potraga, policija objavila apel

Tri školarke nestale su iz britanskog grada nakon što su u petak završile nastavu. Policija je pokrenula hitnu potragu i uputila apel za informacijama nakon što su tri djevojčice nestale iz Birminghama.

Rebeca (14), Alyissia (13) i Lamya (13) posljednji put su viđene u gradu u petak oko 15:30 i od tada im se gubi svaki trag.

Rebeca je nosila školsku uniformu s plavom suknjom, najlonkama i sakoom. Alyissia je imala na sebi ružičasti džemper, sive trapezice i bijele tenisice. Lamya je nosila školsku uniformu: plavi džemper, crnu suknju, bijelu košulju, crni sako, crne cipele i imala je školsku torbu Nike.

Policija West Midlandsa uputila je hitan apel svima koji su vidjeli ove tri djevojčice da ih odmah kontaktiraju.