Evakuacijski planovi iz dječje perspektive iznenadili istraživače: Plišanac je ključan

Kad govorimo o planiranju katastrofa, rijetko pomislimo da kao aktivne sudionike uključimo i djecu.

Nasuprot tome, u britanskoj studiji učenici su osmislili vlastite evakuacijske pakete – s hranom, vodom, ali i igračkama za emocionalnu sigurnost. Pokazali su zapanjujuće razumijevanje preživljavanja i otpornosti. Istraživači poručuju: djeca nisu premala da sudjeluju.

Njihove ideje mogu pomoći zajednicama da bolje reagiraju na krize. U svijetu sve češćih klimatskih katastrofa uključivanje djece u obrazovanje o rizicima više nije opcija – to je nužnost.

Plišana igračka možda izgleda nevažno, ali za dijete ona znači nadu. Ako želimo sigurniju budućnost, moramo je graditi zajedno – počevši od učionice, pa čak i vrtića.