U blizini izraelskog aerodroma pao dron iz Jemena: Jedna osoba ozlijeđena, pokrenuta istraga

Dron lansiran iz Jemena srušio se blizu izraelske zračne luke Ramon na jugu zemlje, priopćila je izraelska vojska u nedjelju.

"Nisu se oglasile sirene, incident se istražuje", objavila je vojska na Telegramu.

Izraelski novinski portal ynet izvijestio je da je u incidentu jedna osoba ozlijeđena. Prema izraelskim zrakoplovnim vlastima, pogođen je prostor dolaska u zračnu luku.

Zračni prostor iznad zračne luke Ramon koja se nalazi sjeverno od Eilata, najjužnijeg izraelskog grada na Crvenom moru, bio je privremeno zatvoren.

To je uslijedilo nakon što je vojska objavila da je protuzračna obrana presrela tri drona lansirana iz Jemena.

Početkom svibnja je raketa jemenskih pobunjenika hutista pala blizu zračne luke Ben Gurion u Tel Avivu. Od početka sukoba u Gazi u listopadu 2023., hutisti, koji imaju podršku Irana, redovito napadaju Izrael raketama i dronovima u znak podrške palestinskom islamističkom Hamasu u Pojasu Gaze.

Izrael zauzvrat cilja lokacije u Jemenu. U nedavnom zračnom napadu na Sanu, ubijeni su premijer hutista Ahmed al-Rahawi, devet njegovih ministara i još dva predstavnika hutista.