Vojni avion u kojem se nalazilo više od 100 osoba srušio se u srijedu u Alžiru. Državni radio objavio je da je poginulo najmanje sto ljudi.

Avion alžirske vojske s više od 100 putnika srušio se u srijedu u 8 sati po lokalnom vremenu kod vojne baze Boufarik, oko 30 kilometara od glavnog grada, javljaju lokalni mediji.



Neki pišu da je u avionu bilo čak 200 putnika, uglavnom vojnog osoblja. Strahuje se da su deseci poginulih. Algerie24 piše da je poginulo najmanje 105 ljudi. Na terenu je i 14 vozila Hitne pomoći i 10 vatrogasnih koji ozlijeđene izvlače iz olupine i prevoze u bolnice.

Zrakoplov je pao nedugo nakon polijetanja iz vojne baze.

