Ovo je najtajanstveniji i najpoznatiji vlak na svijetu: Što se sve krije u ovoj tvrđavi na kotačima

Maslinast vlak ukrašen zlatnom crtom u utorak je prevezao sjevernokorejskog vođu Kim Jong Una u Kinu na veliki vojni mimohod na kojem će također biti domaćin, kineski predsjednik Xi Jinping i njegov ruski kolega Vladimir Putin.



Otkako je došao na vlast 2011., Kim je devet puta putovao u inozemstvo, od čega dva puta u Južnu Koreju, a za većinu svojih putovanja koristi svoj po mjeri izrađen neprobojan vlak.

Obiteljsko nasljeđe

Ljubav prema lokomotivama prenosi se s koljena na koljeno u Kimovoj obitelji.

Njegov otac i prethodnik Kim Jong Il bojao se leta zrakoplovom te je svoja inozemna putovanja ograničio na odlaske oklopnim vlakom u Kinu i Rusiju.

On je 2001. vlakom iz sjevernokorejskog glavnog grada Pjongjanga otišao u Moskvu i nazad, što je putovanje od ukupno 20.000 kilometara koje je trajalo oko 24 dana.

Međutim, vlak je bio opremljen svježim jastozima i sanducima francuskog crnog vina bordo i burgundac, kazao je ruski dužnosnik koji je bio u njemu.

Prema službenim informacijama, Kim Jong Il je 2011. bio u vlaku radi inspekcije na terenu kada je preminuo od srčanog udara.

Vagone koje su koristili Kim Jong Il i njegov otac, utemeljitelj države Kim Il Sung, sada su izloženi u Pjongjangu.

Baršunaste zavjese, državna zastava

Za razliku od svog oca, Kim Jong Un se ne boji letenja te je zrakoplovom nekoliko puta išao u inozemstvo, uključujući Kinu i Singapur, a državni mediji su ga jednom prikazali u kokpitu zrakoplova.

No, za svoj najnoviji put u Peking ponovo je odabrao vlak.

Državna novinska agencija je u utorak objavila fotografije nasmijanog Kima kako sjedi u vagonu na putu prema Pekingu.

Sjevernokorejski vođa je fotografiran za drvenim stolom na kojem su bili laptop, pepeljara, pisač, svjetiljka i nekoliko telefona u prostoru ukrašenom državnom zastavom i baršunastim zavjesama plave boje.

Ministrica vanjskih poslova Choe Son Hui je sjedila kraj njega, a ispred nje su bili dokumenti. Druga fotografija prikazuje Kima kako stoji ispred vlaka i puši cigaretu, a oko njega su Choe i drugi dužnosnici.

Vlak koji prolazi ruralnim krajevima ostavlja snažan dojam na ljude, (on je) simboličan prikaz vođe koji dugo radi, čak i kasno u noć, rekla je za AFP Park Min-ju, profesorica južnokorejskog instituta za obrazovanje o ujedinjenju (KINU).

"Istovremeno ima praktičnu i političku svrhu", dodala je.

Ranija putovanja

Kim je devet noći i 10 dana putovao vlakom u rujnu 2023. kako bi se sastao s Putinom na ruskom Dalekom istoku.

Također, vlakom je putovao oko 1200 kilometara kako bi se s Putinom sastao u ruskom gradu Vladivostoku u travnju 2019.

Kim je u veljači iste godine proveo oko 60 sati u vlaku na putu prema vijetnamskom gradu Hanoiju radi drugog, propalog samita s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Kim Jong Un u vlaku Foto: Afp

Kim je ranije četiri puta posjetio Kinu, pri čemu je vlakom putovao prvi put u ožujku 2018. i potom u siječnju 2019.

Privatnim zrakoplovom Chammae-1 je letio na drugim dvama putovanjima u svibnju i lipnju 2018. No, taj zrakoplov nije koristio od 2018., a analitičari dovode u pitanje njegovu pouzdanost s obzirom na njegovu starost i poteškoće pri održavanju.

Neprobojna stakla, ojačani zidovi

Obitelj Kim navodno posjeduje nekoliko gotovo identičnih, posebnih vlakova proizvedenih u tvornici u Pjongjangu.

Kimova trenutna inačica ima neprobojna prozorska stakla te ojačane zidove i podove radi zaštite od eksploziva, prema analitičarima.

"Govori se da može izdržati većinu topničkog streljiva, u biti je to tvrđava", rekao je za AFP Lim Eul-chul, profesor instituta za dalekoistočne studije na južnokorejskom sveučilištu Kyungnam.

"Vjerujem da je opremljen obrambenim i napadačkim sposobnostima kako bi izdržao praktički bilo kakvu bitku".

Premda je sporiji od zrakoplova, stručnjaci tvrde da vlak ima ključne prednosti poput veće fleksibilnosti u situacijama kao što su neočekivani napadi.

"Vlak mu također omogućava da sa sobom povede mnoge pomoćnike te vozila, a za razliku od zrakoplova koji se može oboriti, vlak u pokretu je puno teže pogoditi", pojasnila je Park, druga profesorica.

Proračunata strategija

Odabrati vlak pored zrakoplova je također proračunata strategija.

"Putovati vlakom traje dugo, no također pridobiva svjetsku pažnju", kazao je za AFP Koh Yu-hwan, profesor sjevernokorejskih studija na južnokorejskom sveučilištu Dongguk.

"Uoči većih diplomatskih događaja, svijet pomno prati njegove kretnje, a prolongirano putovanje također pomaže zadržati pozornost", dodao je Koh.

Kim je također koristio oklopni vlak u Sjevernoj Koreji kada je prošlog ljeta posjetio poplavama pogođena područja u pokrajini Sjeverni Pjongjang.

Fotografije koje su objavili državni mediji prikazuju Kima kako će održati govor stanovnicima iz vagona širom otvorenih vrata, zbog čega je djelovao kao pozornica.