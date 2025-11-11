Tužitelj traži za gradonačelnika Istanbula 2000 godina zatvora: "Nabili su državi gubitke od 3,8 milijadi dolara"

Turski tužitelj zatražio je 2000 godina zatvora za gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua zbog navodnog vođenja goleme korupcijske mreže koja je državu stajala milijarde dolara, navodi se u optužnici u koju je Reuters imao uvid.

Glavni istanbulski tužitelj Akin Gurlek objavio je u utorak optužnicu na konferenciji za novinare, rekavši da obuhvaća 402 osumnjičenika, uključujući Imamoglua koje se optužuje za osnivanje kriminalne organizacije, podmićivanje, prijevaru i namještanje javnih nabava.

Gurlek je rekao da su u deset godina državi nabili gubitke od 160 milijardi lira (3,8 milijardi dolara).

Odvjetnik Imamogluove stranke je izjavio da su optužbe neutemeljene i da će ih osporavati na sudu.

Imamoglu, glavni politički rival predsjednika Tayyipa Erdogana, ranije je porekao sve optužbe i rekao da su politički motivirane.

Recep Tayyip Erdogan Foto: Afp

Gradonačelnik je od ožujka u zatvoru gdje čeka suđenja za korupciju, a u srpnju je dobio odvojenu zatvorsku kaznu zbog vrijeđanja i prijetnji glavnom gradskom tužitelju. Na tu je presudu također uložio žalbu.

Istanbulski tužitelji također su zatražili od najvišeg turskog žalbenog suda da pokrene postupak za zatvaranje glavne oporbene Republikanske narodne stranke (CHP), tvrdeći da je financirana nezakonitim sredstvima.

CHP se od protekle godine suočava s neviđenim pravnim obračunom za koji kaže da je politički motiviran, što vlada poriče.

Tijekom proteklih devet godina, od neuspjelog puča 2016., 390.354 ljudi je bilo privedeno za razna djela povezana s terorizmom od kojih je 113.837 uhapšeno i nalaze se u zatvorima, objavila je 14. srpnja, na godišnjicu puča, agencija Anadolija pozivajući se na podatke protuterorističkog odjela policije.

Čistka je provedena u svim slojevima i porama društva, uključujući vojne časnike, policiju, državne službenike, učitelje, akademike, suce, tužitelje, novinare, podzetnike pa čak i domaćice.

Visokorangirani časnici, poput 216 generala i više od 15.000 drugih vojnih osoba, privedeni su zajedno s više od 3700 sudaca i 1300 tužitelja.

Uz masovna uhićenja, turski sudovi nametnuli su mjere sudskog nadzora, poput zabrana putovanja i obveznih prijava vlastima za više od 118.000 ljudi.

Nakon pokušaja puča Turska je smjesta stavila izvan snage odredbe Europske konvencije o ljudskim pravima na osnovu članka 15. Konvencije koji kaže da u "doba rata ili druge javne opasnosti koja prijeti opstanku nacije, svaka ugovorna strana može poduzeti mjere koje odstupaju od njezinih obaveza iz konvencije".