Za Trumpa je prijatelj, a za Putina poslovni suradnik: "Sagradio je prizemlje, a sada gradi nešto puno stabilnije"

Donald Trump ga je nazvao prijateljem i jednim od najmoćnijih ljudi na svijetu, Vladimir Putin s njim sklapа poslove, a Zapadni čelnici paze da njeguju veze s njim. Nema sumnje da je protekla godina bila jedna od najuspješnijih za turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana.

No, u pozadini svojih diplomatskih uspjeha Erdoğan vodi neviđenu kampanju represije protiv opozicije i održava bliske veze s Hamasom. A Zapad? Šuti i radije ga drži blizu sebe.

"Od Gaze do Sirije, od Zaljeva do Ukrajine – neće biti moguć nikakav sporazum bez sudjelovanja Turske. Turska je danas glas koji se poštuje u regiji i u cijelom svijetu, i percipira se kao država koja izvozi mir. Najprije ćemo stvoriti državu očišćenu od terorizma, a potom ćemo stvoriti i regiju očišćenu od terorizma", rekao je Erdoğana na skupu njegove stranke prije otprilike dva tjedna.

U protekloj se godini turski čelnik uspio nametnuti kao jedan od važnijih čelnika na Bliskom istoku i u svijetu, te kao jedan od važnijih vođa islamskog svijeta.

Turska je bila jedan od ključnih čimbenika koji su doveli do postizanja sporazuma o okončanju rata u Gazi, posebno s obzirom na njezine veze s terorističkom organizacijom Hamas, ali i zbog Erdoğanovih odnosa s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Pitanje Gaze samo je jedan primjer niza Erdoğanovih uspjeha u protekloj godini, kako u vanjskoj, tako i u unutarnjoj politici.

Povijesna izjava Kurda o razoružanju i povlačenju iz Turske, te široka sloboda koju Erdoğan uživa od međunarodne zajednice da agresivno uništi opoziciju, omogućili su mu ogromne uspjehe i u unutarnjoj politici.

Dr. Chai Eitan Cohen Yanarocak, stručnjak za Tursku iz Centra Dayan Sveučilišta u Tel Avivu, rekao je za N12 da Erdoğan uživa u vrlo uspješnoj godini s brojnim postignućima. Kaže da je posljednjih godina radio na učvršćivanju svoje vlasti i ovlasti, te dodaje: "Ako je to bilo prizemlje, sada gradi nešto puno stabilnije i počinje ubirati plodove."

"Sigurno je bila dobra godina za Erdoğana", napomenula je Galia Lindenstrauss, viša istraživačica u Institutu za nacionalna sigurnosna istraživanja (INSS) pri Sveučilištu u Tel Avivu.

"To je bez sumnje bila dobra godina za njega i u vanjskoj i u unutarnjoj politici", nastavlja, no u istoj rečenici naglašava da je i ove godine Erdoğan imao nekoliko velikih izazova na oba fronte.

Povijesni uspjeh unutarnje politike

Na unutarnjem planu, Erdoğan je postigao povijesni uspjeh kada je kurdska gerila PKK objavila da odlaže oružje i da se nakon više od 40 godina sukoba više neće boriti protiv Turske. Nakon što je njihov vođa Abdullah Öcalan iz zatvora pozvao na kraj borbe, organizacija se povukla u sjeverni Irak. Erdoğan je to proglasio dokazom da Turska postaje "država oslobođena terorizma".

Ipak, turski se predsjednik suočava s nizom izazova. Izrael je postao njegov glavni regionalni suparnik i ozbiljno otežava turske napore u Siriji, a doživio je politički udarac i na Cipru, gdje je na izborima u sjevernom, turskom dijelu otoka pobijedio kandidat koji podržava federalno ujedinjenje s grčkim dijelom – a ne onaj kojeg je podržavao Erdogan.

Ni u Turskoj samoj Erdoğan nije spokojan. Pojačani obračun s oporbom pokazuje njegovu nervozu zbog pada podrške. Na prošlogodišnjim izborima njegova stranka nije postigla dovoljan uspjeh, dok je oporbena CHP ostvarila značajne dobitke.

Čak i u Siriji, gdje je Erdoğan postigao golem uspjeh, stvari nisu posve pod njegovom kontrolom. Novi sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa dao mu je do znanja da ne želi biti turska marioneta – posjetio je Saudijsku Arabiju, Putina u Rusiji i planira posjet Bijeloj kući. Iako duguje vlast Erdoğanu, traži vlastiti put.