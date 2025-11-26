Trumpovi agenti pritvorili rođakinju glasnogovornice Bijele kuće

Agenti za imigraciju i carinu pritvorili su jednu od rođakinja glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt, dok Trumpova administracija nastavlja obračun s imigracijom.

Bruna Caroline Ferreira majka je sina brata Karoline Leavitt i pritvorena je u Revereu u Massachusettsu, prema izvješćima više medija.

Glasnogovornik Ministarstva domovinske sigurnosti rekao je za NBC News da je Ferreira "kriminalni ilegalni imigrant iz Brazila", koja je optužena da boravi s isteklom turističkom vizom od 1999. godine, piše The Independent.

"U SAD je došla kao dijete"

Prema glasnogovorniku, Ferreira je pritvorena u Centru za obradu podataka ICE-a u Južnoj Louisiani, gotovo 2700 kilometara od svog doma, nakon što je uhićena zbog sumnje za nanošenje tjelesnih ozljeda.

Ferreirina sestra, Graziela Dos Santos Rodrigues, pokrenula je GoFundMe kampanju za prikupljanje novca za pokrivanje svojih pravnih troškova, za koje se nada da će njezinoj sestri dati "priliku da se vrati kući svojoj obitelji".

U opisu GoFundMe stranice Rodrigues navodi da je Ferreira došla u Sjedinjene Države kao dijete i da je "održala svoj legalni status putem DACA-e". "Svatko tko poznaje Brunu zna kakva je ona osoba", rekao je Rodrigues i dodala: "Vrijedna je, ljubazna i uvijek prva nudi pomoć kada je nekome potrebna. Bilo da se radi o podršci obitelji, prijateljima ili čak strancima, Bruna ima srce koje druge stavlja ispred sebe."



"Brunina odsutnost bila je posebno bolna za njezina 11-godišnjeg sina, Michaela Leavitta Juniora, koji treba svoju majku i svaki dan se nada da će ona biti kod kuće na vrijeme za blagdane", navodi se.

Prema izvoru NBC-a, nećak Karoline Leavitt živi u New Hampshireu od rođenja i nikada nije živio s majkom. U izvješću Cullman Timesa navodi se da je Michael Leavitt bio zaručen za Ferreiru još 2014. godine, no par se ubrzo razišao.

Sve manje podrške Trumpu

Karoline, najmlađa od četvero braće i sestara, zaštitno je lice Trumpove administracije, obnašajući dužnost glasnogovornice MAGA Inc., a sada i trenutačne administracije. Čvrsta je braniteljica Trumpove kontroverzne imigracijske evidencije.

"To je obećanje na kojem se predsjednik zalagao u svojoj kampanji, da ako napadnete granice naše nacije, ako prekršite zakone naše zemlje i ako potom počinite gnusne, brutalne zločine u unutrašnjosti naše zemlje... bit ćete deportirani iz ove zemlje i možda ćete biti zatočeni u zaljevu Guantanamo", rekla je novinarima u veljači i prisnažila. "Govorimo o kriminalcima – ne zaboravite to."

Javno odobravanje Donalda Trumpa i njegove tvrdokorne imigracijske mjere urušilo se posljednjih tjedana, a nova, šokantna anketa sugerira da samo 34 posto Amerikanaca odobrava aktivnosti ICE-a. To je pad od četiri posto u odnosu na prošli mjesec.