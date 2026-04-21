Seks s članom osiguranja i alkohol na poslu: Trumpova ministrica podnijela ostavku

Ministrica rada Lori Chavez-DeRemer odlazi s dužnosti, objavila je administracija Donalda Trumpa u ponedjeljak, nakon niza optužbi za nedolično ponašanje, uključujući aferu s kolegom i konzumiranje alkohola na radnom mjestu.

"Ministrica rada Lori Chavez-DeRemer preuzet će poziciju u privatnom sektoru", napisao je Steven Cheung, Trumpov glasnogovornik, na društvenim mrežama. "Odradila je fenomenalan posao, štitila američke radnike uvodeći poštene radne prakse."

Ona je pak objavila na društvenim mrežama kako joj je bila čast i privilegija raditi za "najvećeg predsjednika".

Chavez-DeRemer je treća članica kabineta koja odlazi tijekom drugog mandata Donalda Trumpa, nakon ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem i državne odvjetnice Pam Bondi.

No, Chavez-DeRomer odlazi nakon što se uplela u nekoliko skandala. Ona i njezini bliski suradnici trenutačno su pod istragom inspektorata zbog optužbi za nedolično ponašanje na poslu. Između ostalog, Chavez-DeRemer navodno je imala aferu s članom osiguranja, držala zalihu alkohola u svom uredu i koristila vladine resurse za osobna putovanja, dok su njezini pomoćnici navodno usmjeravali potpore prema političkim pristašama, izvijestio je New York Times u ožujku.

Suprug optužen za seksualne napade

Chavez-DeRemer i njezini pomoćnici te članovi obitelji navodno su redovito slali osobne poruke i zahtjeve mlađim zaposlenicima, navodi se u drugom izvješću Timesa od prošlog tjedna.

Tu nije kraj ministričinim skandalima. Njezinu suprugu, Shawnu DeRemeru, anesteziologu, zabranjen je ulazak u ministarstvo nakon što su najmanje dvije zaposlenice iznijele tvrdnje da ih je seksualno napao. Žene su rekle da ih je Shawn DeRemer neprimjereno dodirivao u zgradi. Njegov odvjetnik odbacio je tvrdnje tvrdeći da se radi o pritisku kako bi ministrica podnijela ostavku, a optužnica nije podignuta, piše Guardian.

Chavez-DeRemer, kći člana sindikata International Brotherhood of Teamsters, prethodno je bila republikanska kongresnica iz Oregona, no u reizboru nije dobila podršku.

U ožujku prošle godine Senat je potvrdio Chavez-DeRemer rezultatom 67:32, a više od desetak demokrata pridružilo se republikancima u podršci.

Tijekom njezina mandata administracija je otkazala milijune dolara međunarodnih potpora za borbu protiv dječjeg i robovskog rada diljem svijeta.

Keith Sonderling preuzet će ulogu vršitelja dužnosti ministra rada.