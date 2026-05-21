Ljeto polako kuca na vrata: Meteorolog otkrio što nas čeka, ali i kada bi moglo doći osvježenje

Prema Hrvatskom će se sa sjeverozapada prostirati anticiklona koja će pojačavati dotok sve toplijeg zraka. No, atmosfera još neće biti posve stabilna jer će se u višim slojevima zadržavati malo vlažniji zrak, u vremenskog prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Ivan Čačić.

Vrijeme sutra ujutro

Vrijeme sutra ujutro i prijepodne bit će pretežno sunčano i razmjerno vjetrovito. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac, ponegdje s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura iznosit će od 8 do 13, a na Jadranu uglavnom od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme do kraja dana

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno sunčano, mjestimice uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Bit će vjetrovito uz umjeren, ponegdje na udare i jak sjeveroistočnjak i sjeverac. Najviša temperatura iznosit će od 24 do 27 stupnjeva.

I u istočnim predjelima prevladavat će sunčano. Ponegdje se uz dnevni porast oblaka ne isključuje mala mogućnost kratkotrajnog pljuska. Puhat će umjeren, ponegdje na udare i jak sjeverac. Poslijepodne će temperatura iznositi od 24 do 27 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj poslijepodne postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak, na moru će biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti Istre doći će do umjerenog porasta naoblake. U gorju će puhati mjestimice umjeren sjeveroistočnjak, ponegdje s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najviša temperatura iznosit će od 21 do 24, na Jadranu od 25 do 27 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Poslijepodne, osobito u unutrašnjosti, doći će do umjerenog porasta naoblake. Puhat će umjerena i jaka, ponegdje na udare i olujna bura. Prema otvorenom moru vjetar će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Bit će vrlo toplo uz temperature od 26 do ljetnih 29 stupnjeva.

Vrijeme za vikend

Sljedećih dana u unutrašnjosti prevladavat će sunčano, svakim danom uz sve izraženiju ljetnu toplinu. U subotu i ponedjeljak je, ponajprije u gorju, moguć poslijepodnevni pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, u subotu na početku i s jakim udarima.

Na Jadranu će biti sunčano, vrlo toplo i vruće. Bit će vjetrovito, osobito na početku subote, kad će puhati umjerena do jaka bura, ponegdje i s olujnim udarima. Bura će tjekom subote ipak malo oslabjeti. Jačat će ljetna toplina, mjestimice uz tople noći i vruće dane.

Prema današnjem prognostičkom materijalu, prema sredini idućeg tjedna bit će sve toplije pa dosta sunca, ljetnih vrućina mjestimice biti i u unutrašnjosti, osobito u utorak. Čini se da nam osvježenje, uz lokalne nestabilnosti, stiže u srijedu.