FOTO Trump obrisao AI sliku sebe kao Isusa, sada je pokušao objasniti što je mislio s fotografijom

Predsjednik SAD-a Donald Trump je nakon niza kritika izbrisao objavu slike na kojoj je prikazan kao Isus Krist.

U nizu kasnonoćnih objava na društvenoj mreži Truth Social, uključujući objave o hotelima s Trumpovim brendom na Mjesecu, Trump je podijelio i AI sliku na kojoj je prikazan kao Isus. U drugim je objavama optužio papu Lava XIV. da je "slab po pitanju kriminala i loš za vanjsku politiku", te ustvrdio da je on zaslužan za njegovo imenovanje na poziciju pape.

Reakcije na Truth Socialu i među njegovim pristašama bile su neuobičajeno kritične, a neki su pratitelji pozvali predsjednika da ukloni objavu.

U svom iznenadnom obraćanju u ponedjeljak osvrnuo se na objavu. Rekao je da je slika trebala prikazati njega kao "liječnika koji pomaže ljudima", a ne kao Isusa. Optužio je medije da su "izmislili" tumačenje prema kojem se usporedio s Isusom.

