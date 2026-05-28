Najtraženija u državi: U bijegu je bila 30 godina, a sad je osuđena na 13 godina zatvora

Njemački sud osudio je Danielu Klette, bivšu članicu Frakcije Crvene armije (RAF), poznate i kao skupina Baader-Meinhof, na 13 godina zatvora zbog oružanih pljački počinjenih tijekom tri desetljeća skrivanja "pred svima naočigled".

Klette je dugo bila najtraženija žena u Njemačkoj te posljednja ženska članica ove krajnje lijeve terorističke mreže, a bila je u bijegu prije uhićenja u svom domu u Berlinu u veljači 2024. godine.

Nakon četrnaestomjesečnog suđenja uz visoke mjere sigurnosti, regionalni sud u Verdenu proglasio ju je krivom po šest točaka optužnice za tešku pljačku u kombinaciji s otmicom radi otkupnine i posjedovanjem vojnog oružja, piše Guardian.

Ova 67-godišnjakinja osuđena je za pljačke počinjene između 1999. i 2016. godine, nakon raspuštanja RAF-a, a koje su bile namijenjene financiranju preostalih bjegunaca u ilegalnosti.

"Pljačke su provodili uz podjelu zadataka i na izrazito konspirativan način", rekao je predsjedajući sudac Lars Engelke.

Dok je sud izricao osuđujuću presudu, Klette je slušala bez emocija, dok je u galeriji za javnost izbio kaos, izvijestili su lokalni mediji.

Simpatizeri su izviždali suce i izvikivali "sloboda za Danielu". Skupina pristaša okupila se ranije tog dana ispred sudnice noseći transparente s natpisom "solidarnost s Danielom".

Daniela Klette Foto: Afp

Skrivanje u glavnom gradu

Klette je provela više od 30 godina izbjegavajući policiju dok joj nisu ušli u trag u njemačkoj prijestolnici, gdje je živjela pod pseudonimom.

Policajci su u njezinom stanu u četvrti Kreuzberg, gdje je živjela oko 20 godina, otkrili skriveno skladište oružja i lažni bazuka-bacač, kao i krivotvorene osobne dokumente, perike, zlato i 240.000 eura u gotovini, za koje se vjeruje da potječu od pljački.

Tužitelji – koji su tražili maksimalnu kaznu od 15 godina – naveli su da su Klette i njezini suučesnici, Burkhard Garweg (57) i Ernst-Volker Staub (72), ciljali vozila za prijevoz novca i supermarkete u tri savezne države. Vjeruje se da je trojac pobjegao s više od 2 milijuna eura.

Istražitelji su priopćili kako su u stanu Klette u trenutku njezinog uhićenja pronašli DNK obojice muškaraca, uključujući i na električnoj četkici za zube. Staub i Garweg još uvijek su u bijegu.

Obrana je tražila njezino oslobađanje, tvrdeći da nema dokaza o njezinoj umiješanosti u pljačke te da optužbe za oružje ne zaslužuju više od uvjetne kazne.

Na početku postupka u ožujku 2025. godine, danas sijeda Klette prekinula je šutnju kako bi se obrušila na ono što je nazvala politički motiviranim suđenjem te je obećala da će ostati vjerna borbi protiv "kapitalizma i patrijarhata".

Prošlost unutar RAF-a

Tužitelji također optužuju Klette za tri politički motivirana napada u 1990-ima, dok je RAF još bio aktivan, no tim se optužbama bavi zaseban postupak u Frankfurtu.

Više joj se ne može suditi za članstvo u terorističkoj organizaciji jer je zastara za to djelo nastupila 2018. godine, 20 godina nakon što se skupina raspustila.

Pod lažnim imenom, Klette je godinama bila duboko uključena u rad jednog brazilskog kulturnog centra u Berlinu, gdje je trenirala capoeiru, afro-brazilsku borilačku vještinu koja spaja ples i borbu. Vjeruje se da je upravo otkriće fotografija na kojima je sa svojom capoeira skupinom na godišnjem berlinskom Karnevalu kultura – nasmijana, s bijelom maramom na glavi i bacajući konfete od latica – dovelo do njezine identifikacije i uhićenja.

RAF, poznat i kao banda Baader-Meinhof po svojim osnivačima Andreasu Baaderu i Ulrike Meinhof, stajao je iza kampanje terora u tadašnjoj Zapadnoj Njemačkoj 1970-ih i 1980-ih godina, koja je uključivala napade, otmice, bombaške napade i ubojstva.

Ova radikalna antikapitalistička skupina podigla je oružje protiv onoga što su smatrali američkim imperijalizmom i "fašističkom" njemačkom državom koja je još uvijek bila prožeta bivšim nacistima. Vjeruje se da su odgovorni za ubojstvo najmanje 30 ljudi i ranjavanje njih 200.