Trump povukao novi potez: "Naplaćivat ćemo prolaz... Počinjemo odmah"

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da su SAD ponovno uvele pomorsku blokadu Iranu i da će naplaćivati 20 posto na sav teret koji će prolaziti Hormuškim tjesnacem, nakon što je Iran objavio da je zatvorio taj ključni prolaz.

"Hormuški tjesnac je otvoren i ostat će otvoren, s Iranom ili bez njega. Ponovno uspostavljamo blokadu Iranu", napisao je Trump na Truth Socialu.

"SAD-u... će biti nadoknađeni, po stopi od 20 posto na sav teretni promet, svi troškovi potrebni za obavljanje posla pružanja sigurnosti ovom vrlo nestabilnom dijelu svijeta", rekao je.

Naglasio je da taj proces počinje odmah, ali nije iznio pojedinosti.

Američki je predsjednik ranije u telefonskom intervjuu za Fox News kazao da će Sjedinjene Države vjerojatno preuzeti tjesnac i da bi im se za to trebala plaćati naknada.

"Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postat ćemo čuvar tjesnaca. Možda ćemo se nazvati anđelom čuvarom tjesnaca. I za to bismo trebali biti plaćeni", rekao je u telefonskom intervjuu za program "Fox & Friends" na Fox Newsu.

"Mi ćemo ga čuvati. Bit ćemo plaćeni za čuvanje - puno novca", rekao je Trump. "Bit će nam nadoknađeno jer su druge zemlje vrlo bogate. One su na našoj strani i ne može se očekivati da to radimo besplatno."

Kontrola Hormuškog tjesnaca, vitalne rute za globalnu opskrbu naftom, postala je jedno od glavnih elemenata sukoba. Iranska blokada tjesnaca podigla je cijene energije i povećala zabrinutost zbog inflacije na globalnoj razini.

Nakon što je u subotu najavio zatvaranje plovnog puta zbog, kako je naveo, neovlaštenog prolaska, Teheran je u nedjelju rekao da prolaz tjesnacem ostaje obustavljen i da će dozvole biti izdane nakon što se vrate "stabilnost i mir".

"Imali smo dogovor. Bio je to gotov dogovor, a onda su ga prekršili. Uvijek ga prekrše. Imali smo 10 dogovora s tim ljudima i zato ćemo ih samo jako udariti", rekao je Trump.

Američke i iranske snage razmijenile su teške napade raketama i dronovima tijekom vikenda i u ponedjeljak, a Teheran je izjavio da je pogodio američke vojne objekte diljem Zaljeva te da i dalje drži Hormuški tjesnac zatvorenim, što je uzrokovalo porast cijena nafte.

Iranska Revolucionarna garda u ponedjeljak je u izjavi izjavila da je jedini način za obnovu redovitog brodskog prometa kroz tjesnac prekid američkih vojnih intervencija u plovnom putu te je upozorila da bi "kontinuirano miješanje moglo dovesti do većih incidenata u globalnom naftnom i plinskom sektoru".

Najnovije razmjene označavaju oštru eskalaciju, bacajući sumnju na privremeni američko-iranski sporazum potpisan prošli mjesec o ponovnom otvaranju tjesnaca i zaustavljanju neprijateljstava, dok su strane trebale imati 60 dana za daljnje pregovore.