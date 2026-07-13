"Čega se kolege HDZ-ovci bojite? Zašto se bojite transparentnosti?: SDP traži podatke o sportu

SDP traži od Ministarstva turizma i sporta da objavi sve dokumente o financiranju sporta u posljednjih pet godina. O njihovu zaključku, koji bi to trebao omogućiti, glasovat će se ovaj tjedan u Saboru. Ljevica s tim zahtjevom dolazi nakon brojnih afera vezanih uz sportske saveze. Kažu kako Sabor ima i pravo i obvezu nadzirati rad Vlade, a dokumentaciju traže u roku od 30 dana.

SDP traži dokumentaciju o financiranju sporta Foto: Dnevnik Nove TV

SDP traži dokumentaciju o financiranju sporta Foto: Dnevnik Nove TV

SDP traži dokumentaciju o financiranju sporta Foto: Dnevnik Nove TV

"Čega se kolege HDZ-ovci bojite? Zašto se bojite transparentnosti? Naime, svaki glas protiv naših prijedloga zaključaka je izravan glas za institucionalan brak, za fiktivne ugovore, za off shore zone", rekla je Marija Lugarić.

Marija Lugarić, SDP Foto: Dnevnik Nove TV

Mirela Ahmetović, SDP Foto: Dnevnik Nove TV

"Danas će se odgovoriti na pitanje ima li HDZ volje da se jasno odredi prema korupciji, bilo da se radi o korupciji u sportu ili bilo kojem drugom području. Sada ima šansu", rekla je Mirela Ahmetović.